Timo Böckle macht Karotten-Kräuter-Knödel mit Sahne-Pfifferlingen. Pfifferlinge haben jetzt Hochsaion und sind besonders aromatisch - umwerfend einfach und delikat.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: pro Person: Kcal: 514, KJ: 2152 E: 13 g, F: 38 g, KH: 25 g Koch/Köchin: Timo Böckle

Zutaten

Für die Knödel:

140 g Weißbrot (vom Vortag)

2 Karotten, ca. 100 g

0,5 Bund Estragon

2 Schalotten

1 Knoblauchzehe

300 ml Milch

4 Eigelb (Größe M)

etwas Salz

etwas Pfeffer, schwarz, geschrotet

50 g Butter

Für die Pfifferlinge:

400 g Pfifferlinge (alternativ braune Champignons)

2 Schalotten

1 Bund Kräuter (z. B. Petersilie und Schnittlauch)

1 EL Butterschmalz

etwas Salz

etwas Pfeffer

100 ml Weißwein (oder 80 ml Gemüsebrühe und Saft von 1 Zitrone)

200 g Sahne

Zubereitung

1. Für die Knödel das Brot in etwa 1 cm große Stückchen schneiden. Die Karotten schälen, abbrausen und in gleichmäßig feine, etwa 0,5 cm große Würfel schneiden. Estragon abbrausen, trockenschütteln und fein schneiden. Schalotten und Knoblauch abziehen und in sehr feine Würfel schneiden.

2. Die Milch in einem Topf aufkochen. Zwiebel- und Knoblauchwürfel in der Milch angaren. Dann die Mischung mit Salz und schwarzem Pfeffer abschmecken.

3. Öl in einer Pfanne erhitzen, die Karotten darin ca. 2-3 Minuten anbraten, vom Herd ziehen und etwas abkühlen lassen.

4. Die Karotten zum Brot geben. Die kochende Milch darüber gießen. Zugedeckt ca. 10 Minuten ziehen lassen.

5. Die Eigelbe zufügen und alles gut vermischen.

6. Aus der Masse mit angefeuchteten Händen Knödel formen (nach Belieben entweder tennisball- oder tischtennisballgroße Knödel), zugedeckt nochmals etwa 5 Minuten ruhen lassen.

7. Reichlich Salzwasser in einem großen Topf aufkochen. Die Knödel ins kochende Wasser gleiten lassen. Die Temperatur reduzieren und die Knödel sacht siedend garen, bis sie an die Wasseroberfläche steigen.

8. Die Pfifferlinge putzen, eventuell anhängende Sand- oder Blattreste abputzen. Pfifferlinge, je nach Größe, eventuell halbieren.

9. Schalotten schälen und fein hacken. Kräuter abbrausen, trocken schütteln, abzupfen und fein schneiden.

10. In einer Pfanne Butterschmalz erhitzen. Pfifferlinge und Schalotten zugeben und alles bei starker Hitze anbraten, sodass austretende Flüssigkeit aus dem Pilzen verdampfen kann. Mit Salz und Pfeffer würzen.

11. Weißwein angießen, kurz einkochen, dann Sahne unterrühren und etwas einkochen lassen, bis die Soße cremig ist. Kräuter untermischen und abschmecken.

12. Inzwischen Knödel aus dem Topf heben und kurz abkühlen lassen.

13. Butter in einer Pfanne erhitzen, die Knödel darin von beiden Seiten anbraten.

14. Knödel mit den Pfifferlingen anrichten und servieren.

