per Mail teilen

Portionen: 2 Koch/Köchin: Vincent Klink Rezeptautor/Rezeptautorin: Vincent Klink

Zutaten:

2-3 kleine Salatgurken (ca. 500 g)

1/2 Bund Dill und Petersilie

3 Borretschblätter

1/2 Zitrone, unbehandelt

1/4 l kräftige Gemüsebrühe

250 g Naturjoghurt

etwas Pfeffer, Salz

Die Gurken schälen, in grobe Stücke schneiden und mit etwas Dill, Petersilie, Borretsch, Zitronensaft, Gemüsebrühe und Joghurt in einen Mixer geben und pürieren. Mit Salz und Pfeffer würzen und kühl stellen. Die kalte Suppe in kleinen Gläschen anrichten und mit Dill garnieren.

Tipp: Eine halbe Gurke fein gewürfelt und leicht gesalzen lässt sich gut als Einlage für die Suppe verwenden.

Übersicht aller SWR Rezepte