per Mail teilen

Beeindruckender Höhepunkt auf der Festtagstafel: Der Braten duftet himmlisch. Er hat eine köstliche Kruste, bleibt innen zart und saftig. Dazu serviert Petra Bühler

Rahmkartoffeln und Aprikosenchutney.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: Kcal: 970; KJ: 4050 E: 56 g, F: 52 g; KH: 66 g Koch/Köchin: Petra Bühler

Für den Kalbsrücken:

700 g Kalbsrücken, ausgelöst

etwas Salz

etwas Pfeffer aus der Mühle

4 EL Rapsöl

1 Knoblauchzehe

2 EL Butter

1 Zweig Thymian

1 Zweig Rosmarin

Für das Aprikosen Chutney:

80 g Aprikosen (getrocknet, nach Belieben geschwefelt)

200 ml Wasser

1 EL Gelierzucker (1:1), gehäuft

4 Stück Sternanis

6 EL Balsamessig, hell

30 g Pinienkerne

3 Zweige Thymian

Für die Rahmkartoffeln:

1 kg Kartoffeln, festkochend

etwas Butter

400 g Sahne

400 ml Milch

etwas Salz

etwas Pfeffer

etwas frisch geriebene Muskatnuss

2 Knoblauchzehen

5 Zweige Thymian

Außerdem:

200 g Erbsen, TK

etwas Butter

etwas Salz

etwas Pfeffer

etwas frisch geriebene Muskatnuss

80 g Parmaschinken am Stück, ca.

2 EL Rapsöl

SWR SWR -

1. Den Backofen auf 100 Grad Umluft vorheizen.

2. Vom Fleisch eventuell noch aufliegende Sehnen abschneiden.

3. Fleisch gründlich trocken tupfen und mit Salz und Pfeffer würzen.

4. Öl in einer Pfanne erhitzen, das Fleisch darin rundherum anbraten.

5. Fleisch dann auf das Gitter des Backofens setzen, ein Backblech darunter schieben. Das Fleisch im heißen Backofen ca. 1 Stunde, bis zu einer Kerntemperatur von etwa 58 Grad, braten.

6. Währenddessen Aprikosen in etwa 0,5 cm große Würfel schneiden.

7. Mit Wasser, Gelierzucker, Sternanis und Essig etwa 2 Minuten leicht köcheln lassen.

8. Pinienkerne in einer Pfanne ohne zusätzliches Fett rösten. Auf einen Teller geben und abkühlen lassen.

9. Thymian abspülen, trocken schütteln, abzupfen und hacken.

10. Pinienkerne und Thymian unter die Aprikosenmischung rühren. Das Chutney zimmerwarm abkühlen lassen.

11. Für die Rahmkartoffeln Kartoffeln schälen und in etwa 0,5 cm dicke Scheiben schneiden.

12. Etwas Butter in einer Pfanne erhitzen, die Kartoffelscheiben darin leicht anbraten.

13. Sahne, Milch, etwas Salz, Pfeffer und Muskat verquirlen. 2 Knoblauchzehen abziehen und dazu pressen.

14. Thymian abspülen, trocken schütteln, abzupfen und hacken. Thymian unter die Sahnemischung rühren.

15. Den Sahnemix zu den Kartoffeln gießen und vorsichtig untermischen. Alles zugedeckt bei schwacher Hitze ca. 20 Minuten gar köcheln lassen.

16. Etwas Salzwasser in einem Topf aufkochen. Die Erbsen darin ca. 5 Minuten blanchieren.

17. Erbsen abgießen, kurz kalt abschrecken und abtropfen lassen.

18. Kurz vorm Servieren etwas Butter in einer Pfanne erhitzen, die Erbsen darin heiß schwenken. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen.

19. Parmaschinken in ca. 0,5 cm große Würfel schneiden. In etwas Pflanzenöl in einer Pfanne leicht anrösten.

20. Die Rahmkartoffeln offen ca. 5 Minuten leicht einkochen lassen. Nochmals abschmecken.

21. Für das Fleisch Knoblauch abziehen. Kräuter waschen, trocken schütteln. Das Fleisch aus dem Backofen nehmen.

22. Etwas Butter in einer Pfanne erhitzen. Das Fleisch darin rundherum nachbraten. Thymian, Rosmarin und Knoblauch anlegen und kurz mitbraten.

23. Rahmkartoffel in vorgewärmte tiefe Teller verteilen. Erbsen und Parmaschinken darauf anrichten.

24. Das Fleisch in Scheiben schneiden und aufsetzen. Jeweils etwas Chutney über das Fleisch träufeln. Nach Belieben mit frischem Thymian garnieren.

Übersicht aller SWR Rezepte