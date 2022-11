Käsefondue mit Schweizer Käse ohne Alkohol

Schweizer Käsefondue ist vor allem im Herbst und Winter ein beliebtes Essen. Was könnte gemütlicher sein, als in geselliger Runde frisches Brot in cremigen Käse zu tunken?

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion (4) Kcal: 345; KJ: 3340; E: 53 g; F: 63 g; KH: 3 g Rezeptautor/Rezeptautorin: Christian Jäckle Für das Fondue: 1 Knoblauchzehe

400 g Greyerzer rezent AOP (salé)

400 g Freiburger Vacherin Käse AOP

350 ml Wasser

1 EL Speisestärke

2 TL Zitronensaft

Außerdem: 1 Fonduetopf (Caquelon) mit Stövchen und Fondue-Gabeln

Zubereitung 1. Knoblauch schälen und der Länge nach halbieren. Caquelon mit den Schnittflächen des Knoblauch einreiben. Greyerzer und Vacherin entrinden und auf der groben Seite einer Vierkantreibe raspeln. Tipp: Beide Käse lassen sich besonders gut reiben, wenn Sie die Stücke zuvor 45 Minuten ins Tiefkühlfach legen. 2. 175 ml Wasser in den Fonduetopf geben und erhitzen. Käse zugeben und unter Rühren mit einem Silikonschaber darin schmelzen. Tipp: Halten Sie etwa 1-2 EL geriebenen Käse bis zum Aufkochen der Käsemischung zurück. Diesen Käse erst dann zugeben, um die richtige Konsistenz zu erhalten. 3. Speisestärke, Zitronensaft und restliche 175 ml Wasser verrühren und und nach und nach unter den geschmolzenen Käse rühren. Unter Rühren weiter erhitzen, bis die Käsemasse anfängt zu kochen. 4. Den Fonduetopf auf das Stövchen stellen und genießen. Tipp: Z. B. Brotwürfel oder kleine gekochte Pellkartoffeln auf lange Fonduegabeln spießen und in die heiße Käsemasse tauchen. Tipp: Statt Wasser können Sie Milch verwenden. Die Käsemasse können Sie mit Pfeffer, frisch geriebener Muskatnuss oder Cayennepfeffer abschmecken. Das Rezept zum Ausdrucken! Übersicht aller SWR Rezepte

Sendung am Do. , 10.11.2022 16:05 Uhr, Kaffee oder Tee, SWR Fernsehen