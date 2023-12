Joghurt-Beeren Dessert mit Pektin

per Mail teilen

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 4 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Sven Bach

Für das Dessert:

200 g Joghurt

100 ml Milch

100 ml Sahne

50 g Puderzucker

1 EL Pektin

1 Vanilleschote

Für die Beerensauce:

400 g Beeren nach Wahl

30 g Puderzucker

etwas Minze zur Dekoration

1. Joghurt, Milch, Sahne, Puderzucker mit Pektin ca. 1 Minute mixen. Die Vanilleschote auskratzen.

2. Die Masse in einem Topf unter Rühren ca. 2 Minuten kochen lassen. Topf vom Herd nehmen und das Vanillemark zur Masse geben und verrühren. Die Masse in 4 Dessertgläser gleichmäßig verteilen, ca. 20 Minuten stehen lassen und danach für ca. 3 Stunden in den Kühlschrank stellen.

3. Währenddessen die Beeren und die Minze reinigen (100 g Beeren und die Minze für die Dekoration zurück halten). Die restlichen Beeren mit dem Puderzucker pürieren.

4. Nach der Kühlschrankzeit, die 4 Dessertgläser mit dem Beerenpüree und die restlichen Beeren und der Minze dekorieren und anrichten.

