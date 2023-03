Hühnchen mit Spinat und Karottenstampf

Mira Mauer macht Hühnchen, welches mit Gewürzen, Kräutern und Aromen mariniert und im Backofen gegart wird. Dazu gesellen sich Karottenstampf und kurz gedünsteter Spinat.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Zubereitung: 1,5 Stunden

Marinieren : mind. 3-4 Stunden oder über Nacht Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: pro Person: Kcal: 722, KJ: 3020 E: 42 g, F: 42 g, KH: 37 g Koch/Köchin: Mira Maurer

Zutaten

Für das Huhn:

1 Huhn, Bioqualität ca. 1,2 -1, 5 kg

1 Zwiebel

3 Knoblauchzehen

3 EL Olivenöl

6 EL Johannisbeersaft oder Kirschsaft

1 TL Currypaste oder Currypulver

1 Biozitrone, Saft und etwas Schale davon

1 EL Thymian, getrocknet

etwas Salz

etwas Pfeffer

1 TL Butterschmalz

Für den Karottenstampf:

500 Karotten

200 g Kartoffeln, vorwiegend festkochend

1 Schalotte

etwas Salz

etwas Pfeffer

etwas Koriander, gemahlen

50 g Butter

100 ml Milch, ca.

Für den Spinat:

400 g Spinat, frisch

1 Schalotte

1 Knoblauchzehe

30 g Butter

1 EL Rosinen oder Cranberries, nach Belieben

etwas Salz

etwas Pfeffer

etwas Muskat

Zubereitung

1. Für das Huhn am Vorabend bzw. mindestens 3-4 Stunden vorher: Huhn in 8 Portionstücke schneiden. Die Keulen am Gelenk in Ober- und Unterschenkel teilen. Die Haut abziehen, kleinschneiden und abgedeckt kaltstellen.

2. Zwiebel und Knoblauch abziehen und fein schneiden. Beides mit Öl, Saft, Tomatenmark, Currypaste sowie Thymian sowie Salz und Pfeffer in einer großen Schale verrühren. Hühnchenteile zugeben, alles gut mischen und marinieren.

3. Das Hühnchen aus der Marinade nehmen. Öl in einer Pfanne erhitzen. Die Hühnchenteile darin jeweils ca. 3 Minuten anbraten.

4. Hühnchen auf ein Backblech geben und auf der mittleren Schiene im Ofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze ca. 20-30 Minuten garen.

5. Für den Stampf Karotten und Kartoffeln schälen, abbrausen und kleinschneiden. Schalotte abziehen und würfeln.

6. Karotten und Kartoffeln in Salzwasser ca. 15 Minuten garen.

7. Butter und Milch in einem Topf erwärmen. 8. Karotten und Kartoffeln abgießen, ausdampfen lassen und grob stampfen. Butter-Milch-Mix untermischen, bis der Stampf geschmeidig ist. Mit Salz, Pfeffer und Koriander würzen. Bis zum Servieren warmstellen.

9. Die Hühnchenhaut im Butterschmalz knusprig auslassen.Auf Küchenpapier abtropfen lassen.

9. Spinat abbrausen und trockenschütteln. Schalotte und Knoblauch abziehen und fein würfeln.

10. Butter in einem Topf erhitzen. Schalotte, Knoblauch und Rosinen darin ca. 2 Minuten andünsten. Spinat zugeben und ebenfalls 1-2 Minuten dünsten. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen.

11. Hühnchen aus dem Ofen nehmen, erneut mit Salz und Pfeffer würzen. Hühnchenhaut über die Hühnchenteile streuen. Mit Karottenstampf und Spinat anrichten und servieren.

Übersicht aller SWR Rezepte