Herzhaftes Zupfbrot mit Mozzarella und Tomaten-Kräuterbutter

Dieses fluffige Zupfbrot wird auch Monkeybread genannt. Es besteht aus kleinen Brötchen, die unterschiedlich mit Mozzarella und Tomaten-Kräuterbutter gefüllt sind. Lecker, locker, saftig und herrlich praktisch. Zupfen Sie sich glücklich! Gelingt garantiert.

Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Stück (12): 342 kcal, 1436 kJ, 9 g E, 18 g F, 37 g KH Rezeptautor/Rezeptautorin: Stefanie Biedermann

Zutaten

Für den Hefeteig:

300 ml lauwarmes Wasser

1 TL flüssiger Honig

0,5 Würfel Hefe (ca. 21 g)

550 g Weizenmehl (Type 550)

1 TL Salz

1 EL Olivenöl

Für die Füllung:

1 Päckchen Mini-Mozzarellakugeln (Nettofüllmenge: 250 g, Abtropfgewicht: 125 g)

125 g weiche Butter

1-2 EL getrocknete Tomaten in Öl

0,5 Knoblauchzehe

1,5 EL italienische Kräutermischung

etwas Pfeffer

etwas Salz

Für das Topping:

40 g Butter

weiße und schwarze Sesamsaat

Mohn

Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne

Außerdem:

Gugelhupfform (⌀ 24 cm)

Tomaten-Kräuterbutter oder Olivenöl zum Einfetten der Gugelhupfform

Zubereitung

1. Für den Hefeteig in einer Schüssel das Wasser und Honig mischen und die Hefe hineinbröseln. Zugedeckt an einem warmen Ort 15 Minuten gehen lassen.

2. Mehl, Salz und Öl in die Schüssel geben und mit dem Knethaken des Handrührers oder in der Küchenmaschine 5 bis 10 Minuten zunächst auf erster Stufe, dann auf zweiter Stufe zu einem glatten Teig kneten.

3. Teig zu einer Kugel formen und in der Schüssel abgedeckt an einem warmen Ort mindestens 1 Stunde gehen lassen.

4. Inzwischen für die Füllung die Mozzarellakugeln in einem Sieb abtropfen lassen.

5. Butter in eine Schüssel geben. Knoblauch abziehen und zur Butter pressen.

6. Tomaten mit einem großen Messer sehr fein hacken und zur Butter geben. Kräutermischung und je etwas Pfeffer und Salz zugeben und verrühren. Butter kaltstellen.

7. Mozzarellakugeln trockentupfen.

8. Hefeteig auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche zu ungefähr 30 Kugeln formen.

9. In die eine Hälfte der Kugeln je eine Mozzarellakugel einschlagen und rund rollen. In die andere Hälfte der Kugeln etwa 1/2 TL Tomaten-Kräuterbutter geben, einschlagen und rund rollen.

10. Butter in einer kleinen Pfanne zerlassen. Gugelhupfform (⌀ 24 cm) sorgfältig fetten. Sesam, Mohn, Sonnenblumen- und Kürbiskerne jeweils auf einen tiefen Teller geben.

11. Unterschiedlich gefüllte Kugeln abwechselnd in die geschmolzene Butter tauchen, so dass sie leicht bedeckt sind und anschließend in Sesam, Mohn oder Sonnenblumen- oder Kürbiskernen wenden und in die Form setzen.

Tipp 1: Die Teigkugeln können Sie auch mit Hilfe eines Silikonpinsels mit Butter bepinseln.

Tipp 2: Zum oberen Rand der Form sollten noch ca. 2-3 cm Abstand bleiben.

12. Zupfbrot abgedeckt noch einmal 25-30 Minuten gehen lassen. Inzwischen den Backofen auf 180 Grad Ober/-Unterhitze vorheizen.

13. Zupfbrot im heißen Ofen auf dem Rost im unteren Drittel 25-30 Minuten backen.

14. Zupfbrot in der Form auf einem Gitter 10 Minuten abkühlen lassen, vorsichtig auf das Gitter stürzen.

