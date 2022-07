per Mail teilen

Jörg Schmid backt heute herzhafte Brötchen mit verschiedenen Füllungen wie Röstzwiebeln und getrockneten Tomaten - herrlich würzig und knusprig.

Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Zubereitung: 45 Minuten

Ruhezeit: 28 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: pro Stück: Kcal: 223; KJ: 934; E: 7 g; F: 2 g; KH: 44 g Rezeptautor/Rezeptautorin: Jörg Schmid

Zutaten

Für den Sauerteigansatz:

150 g Roggenmehl, Type 815 (siehe Tipp)

150 ml Wasser, lauwarm

5 g Natursauerteig

Für den Teig:

850 g Semola (doppelt gemahlener Hartweizengrieß)

600 ml Wasser

60 g Semmelbrösel

26 g Salz

2 g Hefe

Für die Füllung:

60 g Tomaten, getrocknet

60 g Oliven, grün und schwarz

40 g Röstzwiebeln

Außerdem:

Backpapier

Zubereitung

1. Für den Sauerteigansatz 50 g Roggenmehl mit 50 ml lauwarmem Wasser und dem Natursauerteig in einer Rührschüssel gut vermischen. Den Ansatz in der Schüssel abgedeckt an einem warmen Ort mindestens 12 Stunden ruhen lassen.

2. Das übrige Roggenmehl und das restliche Wasser zufügen und untermischen. Den Sauerteigansatz abgedeckt an einem warmen Ort weiter 2,5–3 Stunden ruhen lassen.

Tipp: Wer den Sauerteigansatz nicht selber machen möchte, kann sich diesen, beim Bäcker des Vertrauens besorgen. Dadurch verkürzt sich die Ruhezeit

3. Für den Teig Semola mit Wasser und Semmelbröseln vermischen und 1 Stunde ruhen lassen. Anschließend Salz, Hefe und den Sauerteig zufügen. Alles mit den Knethaken des Handrührers zu einem glatten elastischen Teig verkneten.

4. In der Zwischenzeit die Tomaten und Oliven getrennt klein würfeln. Den Teig in 3 Portionen teilen. Unter eine Portion die Tomaten kneten. Die Röstzwiebeln unter eine weitere Portion kneten. Die Oliven unter das letzte Drittel kneten.

5. Die drei Teige weitere 2 Stunden ruhen lassen. Nach der Hälfte der Zeit die Teige einmal zusammenfalten.

6. Die Teige jeweils in 6 Portionen teilen und zu Brötchen formen. Jeweils 2 Brötchen je Teigsorte zu einem Brötchenstrang zusammenlegen. Die drei Brötchenstränge über Nacht in den Kühlschrank legen.

7. Den Backofen auf 250 °C Ober-/Unterhitze vorheizen, dabei eine Auflaufform mit Wasser auf den Boden des Backofens stellen.

8. Die Brötchenstränge auf ein Backblech legen. Im vorgeheizten Backofen ca. 10 Minuten backen. Dann den Backofen kurz öffnen. Die Temperatur auf 220 °C Ober-/Unterhitze reduzieren und die Brote 15–20 Minuten fertig backen.

Tipp: Das Mehl Type 815 ist schwer zu bekommen, evtl. beim Bäcker des Vertrauens fragen oder selber mischen. Dafür Mehl Type 1050 und Mehl Type 550 im Verhältnis 1:1 mischen.

