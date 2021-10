Herbst-Pralinen

per Mail teilen

In dem Pralinenrezept mit Maronen, Marzipan und Birnen ist der Herbst in vollen Zügen ausgeschöpft. Überzogen mit knackiger Schokolade können die selbstgemachten Pralinen zum Laster werden!

Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Stück (54): kcal: 54 | kJ: 226 | KH: 7 g | E: 1 g | F: 3 g

Zutaten

Für das Birnengelee:

70 g Birnen, frisch

40 g Gelierzucker (2:1)

1 Prise Zimt

Für die Maronen-Marzipanmasse:

225 g Maronen, gekocht

225 g Marzipan

1 EL Rum

Für den Schokoladenüberzug:

250 g Zartbitterschokolade

Außerdem:

Frischhaltefolie oder Puderzucker zum Ausrollen

Wellholz

Pralinengabel

Spritztülle oder Kuchengabel für die Deko

Zubereitung

Hinweis: Für 54 Pralinen

1. Für das Birnengelee am besten am Vortag frische Birnen schälen, halbieren und entkernen. Birnen in grobe Stücke schneiden und fein pürieren.

2. Birnenpüree zusammen mit dem Gelierzucker und dem Zimt in einen Topf geben und vier Minuten unter Rühren kochen lassen. Birnengelee über Nacht abgedeckt stehen lassen.

3. Für die Maronen-Marzipanmasse am nächsten Tag die Maronen in einen Mixer geben und so fein wie möglich zerkleinern. Maronenpüree zusammen mit dem Marzipan und dem Rum zu einem Teig verkneten.

4. Die Maronen-Marzipanmasse zwischen zwei Klarsichtfolien oder auf Puderzucker 20 cm auf 20 cm ausrollen.

5. Das Birnengelee glatt rühren und gleichmäßig auf der ausgerollten Maronen-Marzipanmasse verstreichen. Die Pralinenplatte drei bis vier Stunden trocknen lassen.

6. Nach der Trockenzeit die Pralinenplatte in Quadrate (2,5 cm x 2,5 cm) schneiden.

7. Zartbitterschokolade temperieren, indem man 2/3 der Schokolade auf einem Wasserbad unter ständigem Rühren über 40 Grad erhitzt und dann mit dem übrigen Drittel Schokolade unter Rühren auf 31 Grad temperiert. Unser Tipp: Um sicher zu gehen, dass die Schokolade richtig temperiert ist, die Temperatur mit einem Thermometer überprüfen.

8. Pralinen mit Hilfe einer Pralinengabel in die temperierte Schokolade tauchen und auf einem Abtropfgitter absetzen. Die Praline mit Hilfe einer Lochtülle oder einer Gabel verzieren und die Schokolade festwerden lassen.

