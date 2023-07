Grüne-Bohnen-Pfanne mit Hackbällchen

per Mail teilen

Caroline Autenrieth hat ein Herz für grüne Bohnen. Sie kombiniert das feinherbe Gemüse mit saftigen

Tomaten und würzigen Hackbällchen - einfach und sensationell köstlich.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: pro Person: Kcal: 182, KJ: 764, E: 7 g, F: 12 g, KH: 12 g Koch/Köchin: Caroline Autenrieth

Zutaten

Für die Hackbällchen:

200 g Hackfleisch (gemischt)

50 g Bacon (Frühstücksspeck, in Scheiben)

1 Schalotte

1 Knoblauchzehe

1 EL Senf

1 Ei (Größe M)

2 EL Semmelbrösel

etwas Pfeffer

etwas Salz

4 EL Olivenöl zum Braten

Für die Bohnen:

500 g Bohnen, grün

etwas Salz

400 g Tomaten, vollreif

2 Schalotten

1 Knoblauchzehe

4 Stiele Bohnenkraut

etwas Pfeffer

etwas Zucker

Zubereitung

1. Für die Hackbällchen das Hackfleisch in eine Schüssel geben. Bacon fein würfeln und zugeben.

2. Schalotte und Knoblauch abziehen. Schalotte fein würfeln, Knoblauch fein hacken. Schalotte und Knoblauch zum Hack geben.

3. Senf, Ei und Semmelbrösel zugeben, mit Pfeffer und Salz würzen und verkneten.

4. Die Bohnen putzen. Tomaten am Blütenansatz überkreuz einritzen. Tomaten in in leicht gesalzenem Wasser etwa 30 Sekunden kochen, herausnehmen, kalt abbrausen und häuten.

5. Bohnen anschließend im Tomatenkochwasser ca. 7-9 Minuten kochen.

6. Inzwischen Schalotten und Knoblauch abziehen. Schalotte fein würfeln, Knoblauch fein hacken.

7. Bohnen mit einer Schaumkelle aus dem Wasser heben, kalt abbrausen und abtropfen lassen.

8. Tomaten grob schneiden (grünen Stielansatz entfernen). Tomaten in einen Rührbecher geben und mit einem Schneidstab pürieren.

9. Aus der Hackmasse sehr kleine Bällchen (etwa walnussgroß) formen.

10. In einer großen Pfanne Olivenöl erhitzen und die Bällchen darin bei mittlerer bis starker Hitze rundherum anbraten.

11. Schalotten und Knoblauch zugeben und kurz mitbraten. Mit den Tomaten ablöschen und zugedeckt bei milder Hitze 10 Minuten schmoren.

12. Bohnen halbieren oder dritteln, zu den Hackbällchen geben und etwa 2-3 Minuten mitgaren.

13. Bohnenkraut abzupfen und fein schneiden. Unter die Soße mischen. Mit Pfeffer, Salz und etwas Zucker abschmecken und servieren. Dazu passt Baguette.

