Gegrillter Vanille-Flan

Ein Dessert vom Grill ist der krönende Abschluss eines guten BBQ. Der cremige Flan ist ein Dessert-Genuss in seiner schönsten Form. Frischer Rhabarber und Erdbeeren sorgen für eine sommerlich-fruchtige Note.

Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Stück 12: Kcal: 177; KJ: 741; E: 5 g; F: 8 g; KH: 19 g Rezeptautor/Rezeptautorin: Kevin Kugel

Zutaten

Für die Flans:

600 ml Milch

20 g Butter

150 g Sahne

140 g Zucker

1 Vanilleschote, das Mark davon

2 Eier (Größe M)

1 Eigelb (Ei: Größe M)

40 g Speisestärke

Für den Rhabarber:

500 g Rhabarber

2 EL Puderzucker

Für das Sabayon:

3 Eigelb (Eier: Größe M)

60 ml Marsala (sizilianischer Likörwein)

30 g Zucker

Für die Garnierung:

einige Erdbeeren

einige Basilikumblättchen

Außerdem:

12 grillgeeignete Ofenformen (Ø 7–8 cm)

Spritzbeutel mit Lochtülle

Zubereitung

1. Für die Flans 400 ml Milch mit Butter, Sahne, Zucker und dem Vanillemark in einem Topf erhitzen. In der Zwischenzeit Eier, Eigelb, Speisestärke und die übrige Milch (200 ml) in einer Schüssel glatt verrühren.

2. Kurz bevor die Milch zu kochen beginnt, die Ei-Mischung langsam unter ständigem Rühren hinzugeben. Die Vanillecreme einmal aufkochen und leicht abkühlen lassen.

3. Die lauwarme Masse in einen Spritzbeutel füllen und gleichmäßig auf die Förmchen verteilen. Die Förmchen bis zur Verwendung in den Kühlschrank stellen.

4. Die Förmchen auf dem Grill bei kleiner Hitze mit geschlossenem Deckel ca. 20 Minuten backen. Danach leicht abkühlen lassen.

5. In der Zwischenzeit den Rhabarber waschen, putzen und in 10 cm x 3 cm lange Stücke schneiden.

6. Für das Sabayon Eigelbe mit Marsala und Zucker in einer Schüssel verrühren. Die Ei-Mischung auf einem heißen Wasserbad unter ständigem Rühren dick-cremig aufschlagen. Vom Wasserbad nehmen und kurz weiterschlagen. Das Sabayon sollte beim Servieren lauwarm sein.

7. Rhabarberstücke mit Puderzucker bestäuben und auf dem Grill von jeder Seite kurz grillen.

8. Zum Servieren die lauwarmen Flans mit gegrilltem Rhabarber und Sabayon auf Tellern anrichten. Mit Erdbeeren und Basilikum servieren.

Unser Tipp: Die Flans können bereits am Vortag vorbereitet und im Kühlschrank aufbewahrt werden.

