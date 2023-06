Gefüllte Hühnerbrust mit sommerlichem Krautsalat

per Mail teilen

Caroline Autenrieth füllt eine Hühnerbrust mit Kräuterbutter. Dann werden die Stücke paniert und knusprig gebraten. Dazu gibt es einen sommerlich frischen Krautsalat.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: pro Person: Kcal: 620, KJ: 2560 Koch/Köchin: Caroline Autenrieth

Zutaten

Für die Hühnerbrust:

0,5 Biozitrone (Saft und Schale davon)

0,5 Bund Petersilie

0,5 Bund Kerbel

0,5 Bund Schnittlauch

70 g Bergkäse, gerieben

40 g Butter, weich

etwas Salz

etwas Pfeffer

4 Hühnerbrüste (ausgelöst, á ca. 150 g)

2 Eier (Größe M)

80 g Mehl, ca.

80 g Semmelbrösel oder Pankobrösel

6 EL Rapsöl

Für den Krautsalat:

1 Spitz- oder Weißkohl (klein, ca. 500 g)

2 TL Zucker

1 TL Salz

5 Radieschen

2 Karotten

1 Zwiebel, klein, rot

5 EL Naturjoghurt

1 EL Senf

0,5 Biozitrone (Saft und etwas Schale davon)

0,5 Bund Petersilie

Zubereitung

1. Für die Hühnerbrüste Zitrone heiß abbrausen, trocken reiben und die Schale fein abreiben. Zitronenhälfte auspressen. Kräuter abbrausen, trockenschütteln, sehr fein schneiden. Kräuter, Käse, Zitronenschale und Butter mischen. Mit Salz und Pfeffer würzen.

2. Die Brüste waagerecht aufschneiden, dabei aber nicht ganz durchschneiden. Das Fleisch aufklappen und vorsichtig etwas flachklopfen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Jeweils eine Seite mit der Kräuterpaste bestreichen, dabei rundherum einen kleinen Rand frei lassen. Fleisch überklappen, Ränder fest andrücken.

3. Eier in einem tiefen Teller verquirlen. Auf jeweils einen weiteren Teller etwas Mehl und Semmelbrösel geben. Fleisch zunächst in Mehl, dann im Ei wenden, etwas abtropfen lassen und zuletzt in den Bröseln wenden, sodass das Fleisch rundum mit Panade umhüllt ist. Die Brüste 1 Stunde im Kühlschrank ruhen lassen.

4. Inzwischen den Kohl putzen, abbrausen, harten Strunk ausschneiden. Kohl in feine Streifen schneiden oder hobeln und in eine Schüssel geben. Zucker und Salz untermischen und alles mit den Händen gründlich durchkneten, bis der Kohl glasig wird.

5. Radieschen und Karotten fein schneiden. Zwiebel abziehen und fein würfeln. Alles unter den Kohl mischen und ziehen lassen.

6. Einer tiefen Pfanne etwa ca. 1 cm hoch Öl einfüllen und erhitzen. Hähnchenbrüste darin rundherum anbraten. Hähnchenbrust auf ein Backblech geben und im Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze weitere ca. 10 Minuten fertig garen.

7. Die entstandene Flüssigkeit von der Kohlmischung abgießen. Joghurt, Senf, etwas Pfeffer und Salz verrühren, unter den Kohl mischen. Salat mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Petersilie fein schneiden und unter den Salat mischen.

8. Hähnchen aus dem Backofen nehmen und mit dem Kohlsalat anrichten und servieren.

Tipp: Caroline Autenrieth hat ein ganzes Huhn gekauft und füllte die Hühnerbrust mit einer würzigen Kräuterpaste. Aus den Keulen macht sie einen Salat. Wenn Sie beide Gerichte zubereiten möchten, empfiehlt es sich, die Keulen mit den Brüsten zu garen und am nächsten Tag bzw, wenn diese abgekühlt sind, zu verwenden

