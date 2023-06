Geflügelsalat mit Lauchzwiebeln und Gurke

per Mail teilen

Caroline Autenrieth macht einen Geflügelsalat aus Hühnerkeulen. Dazu gesellen sich Lauchzwiebeln, Tomaten und Gurke. Ein toller Sommersalat für jede Gelegenheit.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Caroline Autenrieth

Zutaten

Für den Salat:

4 Hähnchenkeulen

etwas Salz

etwas Pfeffer

100 g Johannisbeeren, rot, frisch oder TK

1 Salatgurke

10 Tomaten (klein Dattel- oder Kirschtomaten)

2 Lauchzwiebeln

1 Römersalat

3 Stiele Basilikum

Für das Dressing:

4 EL Salat-Mayonnaise

2 EL Joghurt

etwas Salz

etwas Pfeffer

1 TL Zucker

1 EL Zitronensaft, ca.

1 Stück Ingwer, ca. 2 cm

1 Knoblauchzehe, klein

Zubereitung

1. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Die Keulen mit Salz und Pfeffer würzen. Keulen auf das Blech legen, im heißen Backofen, bei 180 Grad Ober- und Unterhitze etwa 25–35 Minuten knusprig und braun braten. Keulen aus dem Backofen nehmen, abkühlen lassen (ggf. bereits am Vortag fertigstellen). #

2. Für das Dressing Mayonnaise, Joghurt, etwas Salz, Pfeffer, Zucker und Zitronensaft in einer Salatschüssel verrühren. Ingwer schälen und fein reiben. Knoblauch abziehen und fein hacken. Ingwer und Knoblauch unter das Dressing rühren.

3. Johannisbeeren verlesen, waschen und abtropfen lassen. Gurke schälen, halbieren, entkernen und in Scheiben schneiden. Tomaten waschen, trockenreiben und halbieren. Lauchzwiebeln putzen, waschen und fein schneiden. Salat putzen, in Blätter teilen, abbrausen und abtropfen lassen. Salat in Stücke schneiden. Basilikumblätter grob zerzupfen.

4. Die Haut von den Keulen lösen, fein schneiden und in einer Pfanne ohne zusätzliches Fett knusprig rösten. Mit Salz und Pfeffer würzen.

5. Hähnchenfleisch von den Keulen lösen und fein zerzupfen. Vorbereitete Zutaten auf Teller verteilen. Salat mit Salz und Pfeffer würzen. Das Dressing darüberträufeln. Vor dem Servieren knuspriges Hühnerhaut-Topping überstreuen. Dazu passen Baguette oder Röstkartoffeln aus dem Backofen.

Tipp: Die Keulen bereits am Vortag zubereiten. Am besten gleich ein ganzes Huhn kaufen. Die Brust z. B. füllen, panieren und braten (Siehe Rezept: Gefüllte Hühnerbrust mit sommerlichem Krautsalat auch von Caroline Autenrieth

