Gebackener Brie mit Zwetschgenröster, Pak Choi und Röstbrot

per Mail teilen

Rainer Klutsch bereitet einen vegetarischen Hauptgang für Weihnachten zu: der gebackene Brie mit würziger Panierung und fruchtigen Zwetschgen schmeckt einfach himmlisch. Dazu gibt es Pak Choi und Röstbrot.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: pro Person: Kcal: 1084, KJ: 4639 E: 48 g, F: 83 g, KH: 27 g Koch/Köchin: Rainer Klutsch

Zutaten

Für den Zwetschgenröster:

300 g Zwetschgen (eingelegt, Glas)

250 ml Rotwein

2 Zimtstangen

1 Sternanis

2 TL Zucker

1 TL Speisestärke

Für das Röstbrot:

1 Baguette

4 EL Olivenöl

Für den Pak Choi:

4 Pak Choi

2 Schalotten

3 EL Rapsöl

50 ml Balsamessig, dunkel

10 g Rosinen, gehackt

20 g Mandeln oder Walnüsse, gehackt

5 g Kreuzkümmel

etwas Salz

etwas Pfeffer

Für den Brie:

3 g Koriandersamen

3 Wacholderkörner

3 g Zimt, gemahlen

3 g Anispulver

100 g Semmelbrösel oder Pankobrösel

100 g Mehl, ca.

etwas Salz

2 Eier (Größe M)

4 Stücke Brie, à ca. 200 g

200 ml Rapsöl, ca.

Zubereitung

1. Für den Zwetschgenröster die Zwetschgen abgießen und den Saft auffangen.

2. Rotwein und Saft (insgesamt ca. 500 ml) in einen Topf geben.

3. Zimtstangen und den Anis zugeben und alles um die Hälfte einköcheln lassen.

4. Zimtstangen herausnehmen. Stärke mit etwas Pflaumensaft oder Wasser verrühren, unter den köchelnden Saft rühren, bis dieser etwas sämig wird.

5. Zucker karamellisieren lassen. Pflaumen zugeben und kurz schwenken. Anschließend zur angedickten Saftmischung geben und nochmal kurz aufkochen lassen, abschmecken und warm halten.

6. Das Baguette in Scheiben schneiden und auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Die Scheiben auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und mit dem Olivenöl beträufeln. Auf der mittleren Schiene ca. 3-4 Minuten, bei 160 Grad Ober- und Unterhitze goldbraun rösten. Zwischendurch wenden.

7. Den Pak Choi putzen, abbrausen und längs halbieren. Schalotten abziehen und fein würfeln.

8. Für den Brie Koriander und Wacholder fein mörsern. Mit Zimt, Anis und Semmelbröseln auf einem Teller mischen. Mehl und Salz mischen und ebenfalls auf einen Teller geben. Eier in einem tiefen Teller verquirlen.

9. Die Brie-Oberfläche etwas anfeuchten. Zuerst in Mehl, dann in Ei und zuletzt in der Gewürz-Semmelbröselmischung wenden.

10. Öl in einer Pfanne erhitzen. Brie darin bei mittlerer Hitze von jeder Seite ca. 3 Minuten braten.

11. Backofen ausschalten. Dann den fertig gebratenen Brie bis zum Servieren darin warm halten.

12. Für den Pak Choi Öl erhitzen. Schalotten darin glasig andünsten.

13. Pak Choi zugeben und ca. 1 Minute von allen Seiten scharf anbraten. Mit Balsamessig ablöschen und die übrigen Zutaten zufügen. Mit Salz und Pfeffer würzen und weitere ca. 2 Minuten einköcheln lassen.

14. Brie und Röstbrot aus dem Ofen nehmen Mit Pak Choi und Zwetschgenröster anrichten und servieren.

Übersicht aller SWR Rezepte