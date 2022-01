Enise Lauterbach studierte Medizin und war in ihrem Fach so erfolgreich, dass sie als Chefärztin eine kardiologische Abteilung in Trier leitete. Vor zwei Jahren kündigte sie und wagte den Schritt in die Selbständigkeit. Heute sie sich als Start-up-Unternehmerin ganz neuen Herausforderungen stellen. mehr...