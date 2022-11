Kleine Früchtebrote

per Mail teilen

Dieses süße Früchtebrot überzeugt vor allem durch sein feines Aroma. Die Trockenfrüchte sorgen dafür, dass es lange saftig bleibt. Früchtebrot schmeckt nicht nur morgens, sondern stillt auch bestens den Hunger zwischendurch oder kann zum Nachmittagstee oder zu heißer Schokolade verzehrt werden.

Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Zubereitung: 1 Stunde

Einweichzeit: 12 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Stück (10): Kcal: 270; KJ: 1130; E: 5 g; F: 8 g; KH: 40 g Rezeptautor/Rezeptautorin: Lisa Rudiger

Zutaten

500 g gemischte Trockenfrüchte

125 ml Wasser

50 ml brauner Rum (alternativ Apfelsaft)

100 g Weizenmehl (Type 405)

1 TL Trockenhefe

0,5 TL gemahlener Zimt

75 g gehackte Haselnüsse

50 g Mandelblättchen

Außerdem:

Backblech

Backpapier

Belegkirschen und Mandeln zum Verzieren

Zubereitung

Hinweis: Für 10 Stück

1. Am Vorabend die Trockenfrüchte kleinschneiden und in eine flache Schale geben. Wasser und Rum in einem kleinen Topf erwärmen und über die Früchte geben, unterrühren und abgedeckt über Nacht ziehen lassen.

2. Am nächsten Tag den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen.

3. Mehl, Hefe, Zimt, Nüsse und Mandeln in einer Schüssel mischen, Trockenfrüchte dazu geben und mit den Händen zu einem Teig kneten.

Tipp: Nur kurz kneten damit die Früchte Ihre Struktur erhalten.

4. Teig in 10 Portionen teilen und zu kleinen Brote formen. Mit Belegkirschen und Mandeln verzieren und im vorgeheizten Backofen 10-15 Minuten backen.

Das Rezept zum Ausdrucken!

Übersicht aller SWR Rezepte