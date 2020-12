per Mail teilen

Frankfurter Bethmännchen" sind heiß geliebt und unvergleichlich lecker. Die ein paar Tropfen Rosenwasser im Marzipan geben den besonderen Kick.

Rezeptautor/Rezeptautorin: Konditorei Jamin aus Frankfurt/Main

Zutaten

200 g Marzipanrohmasse

2 Tropfen Rosenwasser

20 g Puderzucker

1 TL Honig

Außerdem:

Puderzucker zum Verarbeiten

halbierte Mandeln

1 Eiweiß zum Abstreichen

Zubereitung

1. Die Zutaten verkneten und zu einer Rolle formen. Diese mit einem Messer in 20 Teile schneiden und zu Kugeln rollen.

2. Die Mandelhälften leicht befeuchten und jeweils drei an eine Kugel setzen. Die Bethmännchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen.

3. Den Backofen auf Grillfunktion einstellen und kurz „abflämmen“, bis sie eine kleine braune Haube bekommen.

4. Die Bethmännchen werden bei 180° C auf der obersten Schiene in den Ofen geschoben. Den Ofen am besten auf Grillfunktion stellen. Die Backzeit beträgt ca. 8 min.

5. Am besten abwarten und beim Ofen bleiben. Die Bethmännchen sollen nur eine kleine goldene Haube bekommen. Wenn sie aus dem Ofen kommen direkt mit dem Eiweiß abglänzen.

Übersicht aller SWR Rezepte