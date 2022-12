per Mail teilen

Portionen: 2 Koch/Köchin: Vincent Klink Rezeptautor/Rezeptautorin: Vincent Klink

Fleischküchle mit Balsamicoäpfeln gefüllt:

300 g Hackfleisch vom Schweinehals

1 Brötchen

1/8 l Milch

1 fein gewürfelte Zwiebel

1 gepresste Knoblauchzehe

1 TL scharfer Senf

1/2 Peperoni

1 Ei

1/2 Bund fein gehackte Petersilie

2 Zweige fein gehackter Thymian

Salz, Pfeffer, Olivenöl

Balsamicoäpfel:

150 g Apfelwürfel

2 EL Balsamicoessig

1 TL Honig

3 EL braunen Rohrzucker

1 Prise Cayennepfeffer

1 TL groben Pfeffer

1 TL Butter

Brötchen in Scheiben schneiden und mit heißer Milch übergießen. Zwiebelwürfel mit Knoblauch in einer Pfanne mit Olivenöl anschwitzen, dann in eine Schüssel umfüllen. Hackfleisch, Senf, Ei, Petersilie, Thymian und das eingeweichte Brötchen dazu geben.

Alles gut miteinander vermischen und mit Salz und Pfeffer würzen. Aus der Hackfleischmasse Fleischküchle formen und in die Pfanne geben.

Mit einem Kaffeelöffel eine Mulde ins Brät drücken und mit Balsamicoäpfeln füllen. Ein zweites kleines Fleischküchle kommt nun obenauf. Beide Teile gut zusammendrücken und in Olivenöl bei kleiner Hitze langsam braten.

Apfelwürfel in Butter anbraten, Honig und Zucker zugeben und karamellisieren lassen. Mit Essig ablöschen, stark reduzieren, mit Cayennepfeffer abschmecken und mit etwas Butter binden. Während des Erkaltens immer wieder umrühren.

Dazu:

Dazu passen Salzkartoffeln.

