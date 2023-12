Feuersuppe

Portionen: 8 Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht

Zutaten:

0,5 Knollensellerie

2 Stangen Staudensellerie

1 rote Paprika

1 gelbe Paprika

1 Fenchel

6 Tomaten

1 Kohlrabi

3 Zucchini

150 g Champignons

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1,5 Peperoni

verschiedene Kräuter, z.B. Rosmarin, Basilikum, Thymian, Kurkuma

2 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

1. Zwiebelscheiben und Peperonistücke in 1 EL Olivenöl anbraten, Knoblauch dazugeben. Knollensellerie würfeln und mit anbraten.

2. Dann Tomaten, Fenchel, Staudensellerie und Kohlrabistücke dazugeben und mit Wasser ablöschen, so dass das Gemüse bedeckt ist.

3. In einer Pfanne portionsweise Paprika in Streifen, Zucchini in Scheiben und Champignons in 1 EL Öl anbraten. Anschließend alles in die Suppe geben und ziehen lassen.

4. Mit Kräutern, Salz und Pfeffer würzen.

