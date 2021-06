Die Erdbeertorte von Stina Spiegelberg bietet sich für sommerliches Schlemmen total an. Dieser Leckerbissen ist die ideale Abkühlung an heißen Tagen und überzeugt durch die geniale Kombination aus Sahne, Frischkäse und fruchtig-süßer Erdbeere. Mehr Geschmacksexplosion geht nicht.

Zubereitungszeit: 3 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Stina Spiegelberg

Für den Biskuit:

400 g Weizenmehl (Type 405)

240 g Zucker

2 EL Speisestärke

1 Pck. Backpulver

1 Msp. Vanille, gemahlen

¼ TL Salz

200 ml Haferdrink oder anderen Pflanzendrink

200 ml kohlensäurehaltiges Mineralwasser

180 ml Pflanzenöl

2 EL Apfelessig

Für die Erdbeer-Füllung:

300 g Erdbeeren

2 EL Speisestärke

2 EL Zucker

Für die Creme:

400 g vegane aufschlagbare Sahne

1 Pck. Sahnesteif

80 g Zucker

2 Pck. Vanillezucker

1 TL Erdbeerpulver

Für die Dekor-Creme:

150 g veganer Frischkäse

75 g Pflanzenmargarine, weich

4 EL Puderzucker

250 g kleine Erdbeeren

etwas Agavendicksaft

Hinweis: Für 12 Stück

1. Für die Erdbeertorte den Backofen auf 180°C Ober- und Unterhitze oder 160°C Umluft vorheizen. Eine Springform ( ∅ 24cm) einfetten.

2. In einer Rührschüssel Weizenmehl, Zucker, Speisestärke, Backpulver, gemahlene Vanille und Salz mischen. Haferdrink, kohlensäurehaltiges Wasser, Pflanzenöl und Apfelessig zugeben und mit dem Schneebesen von Hand rasch zu einem homogenen Teig verarbeiten. Den Teig in die vorbereitete Springform geben. Ungefähr 50 Minuten backen, Stäbchenprobe machen und vollständig (am besten über Nacht) auskühlen lassen. Dann in zwei Böden schneiden.

3. Für die Erdbeer-Füllung Erdbeeren klein schneiden, mit Speisestärke und Zucker mischen und in einem kleinen Topf zum Kochen bringen bis die Mischung andickt. Die angedickte Mischung kurz beiseitestellen und etwas abkühlen lassen. Die noch warme Erdbeer-Füllung bis 2cm vor den Rand auf den unteren Biskuitboden streichen.

4. Für die Creme Sahne (je nach Packungsanleitung über Nacht gekühlt) aufschlagen. Sahnesteif, Zucker und Vanillezucker einschlagen und behutsam das Erdbeerpulver bis zur gewünschten Färbung einrühren. Die Mischung in einen Spritzbeutel mit Lochtülle geben und einmal um die Erdbeer-Füllung auf den unteren Boden spritzen. Dann das obere Biskuit darauf setzen. Die Torte rundherum mit der restlichen Creme bestreichen und kalt stellen.

5. Für die Dekor-Creme Frischkäse mit weicher Pflanzenmargarine und Puderzucker mischen. Mindestens 30 Minuten kalt stellen. Die Dekor-Creme dann mit einem Spritzbeutel und Sterntülle auf die Torte spritzen. Mit halbierten kleinen Erdbeeren verzieren und die Erdbeeren mit Agavendicksaft abglänzen.

