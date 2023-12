Erdbeer-Mandeltorte

Diese Torte mit feiner Sahnefüllung ist geschmacklich und optisch der Hammer! Der rot-weiße Kontrast, den die Erdbeeren und die Sahne bilden, sieht einfach hübsch aus.

Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Stück: Kcal: 455, KJ: 1943, E: 8g, F: 30g, KH: 40g;

Zutaten

Für den Cornflakesboden:

200 g weiße Schokolade

1 Bio-Zitrone, der Abrieb davon

150 g Cornflakes, ungezuckert

Für die Mandelböden:

5 Eigelb (Größe M)

1 Ei (Größe M)

120 g Zucker

5 Eiweiße (Größe M)

100 g Mandeln, gemahlen

60 g Biskuitbrösel

40 g Weizenmehl (Type 405)

Für die Erdbeersahne:

6 Blatt Gelatine

750 g Sahne

100 g Zucker

2 Pck. Vanillezucker

300 g Erdbeerpüree

1 Bio-Zitrone, Saft und Abrieb davon

500 g frische Erdbeeren

Für die Dekoration:

400 g frische Erdbeeren

200 g Sahne

1 Pck. Vanillezucker

1 Pck. Sahnesteif

Außerdem:

2 Backformen (Ø 26cm)

1 Tortenring (Ø 26cm)

Zubereitung

1. Für den Cornflakesboden weiße Schokolade über dem Wasserbad auflösen. Zitronenabrieb mit der aufgelösten Schokolade vermischen. Die Cornflakes kleindrücken, zu der Schokolade geben und verrühren bis die Cornflakes vollständig ummantelt sind.

2. Cornflakes zwischen zwei Backpapierbögen ca. 0,5 cm dünn ausrollen und kalt stellen.

3. Für die Mandelböden den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Zwei Backformen (Ø 26 cm) einfetten.

4. Eigelb, Ei und 60 g Zucker schaumig schlagen. Eiweiße mit dem restlichen Zucker (60 g) zu Schnee schlagen und unter die schaumige Eigelbmasse heben. Gemahlene Mandeln, Biskuitbrösel und Weizenmehl mischen und ebenfalls unterheben.

5. Biskuitmasse gleichmäßig in den vorbereiteten Backformen verteilen und im vorgeheizten Backofen ca. 15 Minuten goldbraun backen.

6. Nach dem Backen die Mandelböden in den Backformen auskühlen lassen.

7. Für die Erdbeersahne Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Sahne mit Zucker und Vanillezucker steif schlagen. Eingeweichte Gelatine ausdrücken und zusammen mit dem Erdbeerpüree, dem Zitronenabrieb und -saft in einem Topf auflösen. Ein kleiner Teil der Sahne in den Topf geben, verrühren und in eine große Schüssel umfüllen. Die geschlagene Sahne unterheben.

8. Den Strunk der Erdbeeren entfernen, waschen und trocken tupfen. Erdbeeren vierteln oder sechsteln, je nach Größe.

9. Tortenring mit Backpapier einschlagen. Cornflakesboden mit dem vorbereiteten Tortenring ausstechen und Cornflakesboden im Tortenring lassen. Die Reste des Cornflakesboden zurückhalten und als Dekoration später verwenden. Ein wenig von der Erdbeersahne auf dem Cornflakesboden dünn verteilen. Den ersten Mandelboden darauf andrücken. Den Mandelboden mit der Erdbeersahne bedecken. Die Erdbeeren auf dem Boden verteilen, leicht in die Sahne andrücken und mit einem Drittel der restlichen geschlagenen Sahne bedecken und glatt streichen. Darauf den zweiten Mandelboden andrücken. Die restliche Sahne in den Ring einfüllen und glatt streichen.

10. Die Torte mindestens 4 Stunden kalt stellen, am besten über Nacht.

11. Für die Dekoration den Strunk der Erdbeeren entfernen, waschen und trocken tupfen. Erdbeeren vierteln oder sechsteln, je nach Größe. Die Sahne mit dem Vanillezucker und dem Sahnesteif steif schlagen, in einen Spritzbeutel mit Sterntülle füllen und kaltstellen.

12. Den Ring mit einem Messer lösen.

13. Die steif geschlagene Sahne in Form von Tupfen auf der Torte verteilen. Die Reste des Cornflakesbodens wild in den Zwischenräumen verteilen. Die geschnittenen Erdbeeren ebenfalls harmonisch auf der Torte verteilen und fertig ist die Erdbeer-Mandeltorte.

