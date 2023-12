Erdbeer-Basilikum Käsekuchen im Glas

Diese Kombination aus Erdbeeren und Basilikum wird auch die letzten Zweifler*innen restlos überzeugen! So lecker, so fruchtig, so schön sommerlich frisch und irgendwie auch das echte, gewisse "Etwas".

Zubereitungszeit: 3 Stunden Zubereitung: 45 Minuten

Kühlzeit: 1-2 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Stück: Kcal: 595, KJ: 2494, E: 13g, F: 45g, KH: 33g; Rezeptautor/Rezeptautorin: Gesa Kohlenbach

Zutaten

Für den Boden:

100 g Vollkornkekse

30 g Mandeln, blanchiert und gemahlen

60 g Butter, weich

20 g Puderzucker

0,25 TL Salz

Für die Creme:

50 g Butter

1 kleiner Bund Basilikum

400 g Frischkäse

etwas Abrieb einer Bio-Zitrone

70 g Zucker

Für das Erdbeer-Topping:

3 Blatt Gelatine

300 g Erdbeeren, frisch

20 g Puderzucker

1 Spritzer Zitronensaft

Für die Deko:

Erdbeeren, frisch

Basilikumblätter

Außerdem:

6 (Einmach-)Gläser (à 200ml)

Zubereitung

Hinweis: Für 6 Gläser

1. Für den Boden die Vollkornkekse in einer Küchenmaschine oder alternativ in einer Tüte mit einem Nudelholz zerkleinern und in eine Schüssel geben. Gemahlene Mandeln, weiche Butter, Puderzucker und Salz hinzufügen, gut vermengen, auf die sechs Gläser verteilen und leicht andrücken.

2. Für die Creme die Butter in einer kleinen Schüssel auf dem Herd auf kleiner Stufe schmelzen. Basilikum waschen, trocken tupfen und mit ca. 50 g Frischkäse und dem Zitronenabrieb pürieren. Den restlichen Frischkäse (350 g) mit dem Zucker gut verrühren und dann mit der pürierten Basilikummasse vermengen. Die flüssige Butter zügig unter die Basilikummasse ziehen und alles auf die vorbereiteten Gläser verteilen.

3. Für das Erdbeer-Topping die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Erdbeeren waschen und putzen und dann mit dem Puderzucker und dem Zitronensaft pürieren. 3-4 EL vom Erdbeermix in einen Topf geben. Eingeweichte Gelatine ausdrücken und zum Erdbeermix in den Topf geben. Vorsichtig erwärmen bis die Gelatine sich gelöst hat. Die heiße Erdbeermasse mit der kalten Erdbeermasse angleichen und dann auf die Basilikumcreme in den Gläsern verteilen.

4. Gläser bis zum Servieren kalt stellen, mindestens 1-2 Stunden.

5. Kurz vor dem Servieren die Gläser nach Lust und Laune mit frischen Erdbeeren und Basilikumblättern dekorieren.

Tipp: Die Gläser lassen sich auch wunderbar am Tag zuvor zubereiten und eignen sich im Einmachglas als Mitbringsel für jeden Grillabend.

Übersicht aller SWR Rezepte