Erbsenküchlein mit Kräuterquark

Caroline Autenrieth macht sie saftige Erbsenküchlein mit einem würzigen Kräuterquark. Schnell, einfach und absolut delikat.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: pro Person: Kcal: 461, KJ: 1933 E: 26 g. F: 22 g, KH: 37 g Koch/Köchin: Caroline Autenrieth

Zutaten

Für den Kräuterquark:

0,5 Bund Dill

1 Bund Schnittlauch

2 Stiele Minze

500 g Quark, 20 oder 40 % Fett, je nach Geschmack

2 EL Wasser, ca.

1 Biolimette, Saft und Schale davon

etwas Salz

etwas Pfeffer

etwas Zucker

Für die Küchlein:

600 g Erbsen frisch oder TK (5 min in Salzwasser blanchiert und abgeschreckt)

etwas Salz

3 Lauchzwiebeln

1 Knoblauchzehe

1 Stück Ingwer, ca. 2-3 cm

6 EL Rapsöl oder anderes Pflanzenöl, ca.

4 Eier (Größe M)

100 g Mehl

etwas Pfeffer

Öl

Zubereitung

1. Für den Kräuterquark Dill, Schnittlauch und Minze, abbrausen, trockenschütteln und fein schneiden.

2. Quark mit etwas Wasser (nach und nach zugeben. Evtl. wird mehr oder weniger Wasser gebraucht), Kräutern, Limettensaft und -schale, Salz, Pfeffer und etwas Zucker cremig rühren. Den Quark bis zum Servieren ziehen lassen.

3. Die frischen Erbsen in kochendem Salzwasser ca. 1-2 Minuten blanchieren (TK-Erbsen auftauen lassen).

4. Erbsen herausheben, kalt abbrausen und abtropfen lassen.

5. Lauchzwiebeln, Knoblauch und Ingwer putzen bzw. schälen und alles sehr fein schneiden.

6. In einer Pfanne 1 EL Öl erhitzen. Lauchzwiebeln, Knoblauch und Ingwer darin ca. 1-2 Minuten andünsten. Vom Herd ziehen und etwas abkühlen lassen.

7. Die Hälfte der Erbsen fein pürieren. Das Püree mit dem Lauchzwiebelmix, Eiern und Mehl verrühren. Zum Schluß, die ganzen Erbsen unterheben. Mit Salz und Pfeffer würzen.

8. Das übrige Öl portionsweise in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Die Erbsenmasse mit einem Esslöffel portionieren und in die Pfanne geben. Von jeder Seite ca. 2-3 Minuten goldgelb backen. So verfahren, bis der Teig verbraucht ist. Die Erbsenküchle evtl. warmstellen.

9. Quark erneut verrühren und abschmecken. Mit den Erbsenküchlein anrichten und servieren.

