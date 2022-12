per Mail teilen

Weiter geht es mit dem Lieblingsrezept eines Zuschauers. Markus Buchholz zeigt seine Variante eines deftigen Eintopfs mit getrockneten Erbsen und gepökelten Schweinebäckchen.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Kcal: 1256; KJ: 5259; E: 37 g; F: 94 g; KH: 64 g Koch/Köchin: Markus Buchholz

Für die Brühe:

500 g Schweinebacke

180 g Pökelsalz

50 g Zwiebel

2 Gewürznelken

2 Lorbeerblätter

1 Bund Suppengrün

Für den Eintopf:

350 g gelbe Schälerbsen

350 g Kartoffeln, festkochend

300 g Zwiebeln

300 g Möhren

300 g Knollensellerie

150 g Lauch (Porree)

1 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

2 Stiele Majoran

100 g durchwachsener Speck (ohne Schwarte)

Erbseneintopf mit gepökelter Schweinebacke SWR SWR -

1. Am Vortag das Pökelsalz mit 2 Liter Wasser aufkochen und kalt werden lassen. Die Schweinebacke für 24 Stunden in der Pökellake einlegen.

2. Am nächsten Tag die Zwiebel halbieren. Schweinebacke aus der Lake heben und abtropfen lassen.

3. Schweinebacke und die halbierte Zwiebel in einer Pfanne anbraten. 4. Inzwischen das Suppengemüse putzen und klein schneiden. Mit Nelken, Lorbeerblättern

in 2,5 Liter kaltes Wasser geben und aufkochen.

5. Dann Schweinebacke und Zwiebel zugeben. Alles ca. 90 Minuten zugedeckt kochen, dabei die Trübstoffe öfter abschäumen.

4. Nach der Garzeit die Schweinebacke aus der Brühe nehmen. Die Brühe passieren und ca. 1,2 Liter abmessen.

5. Kartoffeln abbrausen, schälen und würfeln. Zwiebeln abziehen und fein würfeln. Möhren, Sellerie und Lauch putzen. Möhren und Sellerie in Würfel, Lauch in Rauten schneiden.

6. Öl in einem großen Topf erhitzen. Zwiebel darin andünsten. Erbsen zu den Zwiebeln geben und ebenfalls kurz andünsten.

7. Die abgemessene Brühe zugeben, aufkochen lassen und bei mittlerer Hitze zugedeckt ca. 20 Minuten kochen.

8. Danach die Kartoffeln, Möhren und Sellerie und Lauch zugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen und weitere 20-25 Minuten bei milder Hitze zugedeckt kochen.

9. In der Zwischenzeit den Speck in kleine Würfel schneiden. Speck in einer Pfanne ohne Fett knusprig braten.

10. Die Schweinebacke in feine Streifen schneiden, in die Suppe geben und erhitzen.

11. Majoranblätter abzupfen und fein schneiden. Mit dem Speck auf dem Eintopf verteilen und servieren.

