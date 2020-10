per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Sabine Sorg und Günter Münkle

Für die Entenbrust:

6 Entenbrüste

1,5 EL Rapsöl

Salz

Pfeffer

Basis-Teriyaki Soße:

10 Knoblauchzehen

4 kleine Zwiebeln

35 g Ingwer

3 TL Sesamöl

250 g Zucker

175 ml Sojasoße

Lakritz Soße:

8 g Lakritz

1 Glas trockener Weißwein

200 ml Hühnerbrühe

1 TL Speisestärke

Salz

Pfeffer

Kartoffelrosen:

1 kg Kartoffeln

Öl

Kräutersalz

Alufolie

Orangen-Minze-Dip:

1 Becher Quark

2,5 Becher Creme fraiche

1 Orange

1 Orangenabrieb

Salz

Pfeffer

frische Minze

0,5 TL Süßholzpulver

Entenbrust mit Lakritz-Soße und Orangen-Minze Dip SWR SWR -

1. Fettseite der Entenbrust rautenförmig einschneiden, dann im Öl auf der Hautseite 5`scharf anbraten-wenden 2`braten, Fleischseite salzen und pfeffern. Backofen auf 170°C vorheizen (Ober-Unterhitze).

2. Entenbrust auf die mittlere Schiene des Grillrost legen, Fettpfanne darunter. 20`Entenbrust in Alufolie einpacken und bei Raumtemperatur 10 Minuten ruhen lassen.

3. Knoblauch, Zwiebel, Ingwer fein schneiden und in der Pfanne mit Öl goldbraun anbraten. Zucker und Sojasoße zugeben und 5-7 Minuten einkochen lassen. Zur Basissoße der Teriyaki-Soße je nach Schärfegrad 1- 2 frische Peperoni zugeben, Saft von 1 ½ Orangen. Alles leicht köcheln lassen

4. Lakritze zerbrechen, bei kleiner Hitze in Hühnerbrühe und Weißwein auflösen. Speisestärke mit kaltem Hühnerfond auflösen und damit die Soße andicken, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

5. Selbstgemachte Teriyaki Soße, Chili, Orangensaft und teelöffelweise Lakritz Soße zugeben (Menge nach Geschmack dosieren). Dann die Soße leicht köcheln lassen, bis sie eine honigartige Konsistenz bekommt.

6. Die Kartoffeln schälen, hobeln (Scheibendicke, so dass der Finger leicht durchscheint). Die Scheiben schuppenförmig aufeinanderlegen und aufrollen.

7. In eine Muffinform mit Papierförmchen geben, evtl. außen Scheiben umlegen und in die Mitte eine aufgerollte Kartoffelscheibe einfügen.

8. Mit Öl leicht bepinseln, Kräutersalz darüber geben und mit Alufolie abdecken. Im Backofen auf die unterste Schiene bei 170° ohne vorheizen 45‘ backen, dann ca. 8 Minuten offen auf mittlerer Schiene leicht bräunen.

9. Für den Orangen-Minze-Dip alles gut vermischen und mit Cacao-Nips, Kornblumenblüten, Minzblatt und Orangenstückchen verzieren.

