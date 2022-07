per Mail teilen

Portionen: 3 Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: Kcal: 1038, Kj: 2436, E 11 g, F 37 g, KH 50 g Koch/Köchin: Lisa Rudiger

Für die Eisschokolade:

125 g Zartbitterschokolade

60 ml Sahne

300 ml Milch

Zur Dekoration:

150 g Zartbitterschokolade

100 g weiße Schokolade

Waffelblätter

3 Kugeln Vanilleeis

250 ml Sahne, geschlagen

1. Zartbitterschokolade klein hacken und in eine Schüssel geben.

2. Sahne in einem Topf zum Kochen bringen, über die gehackte Schokolade gießen, mit einem Schneebesen gut verrühren bis eine homogene Masse entsteht. Unter ständigem Rühren die Milch nach und nach dazugeben. Die Trinkschokolade für ca. 1 Stunde im Kühlschrank kaltstellen.

3. Für die Dekoration die Zartbitterschokoladen und die weiße Schokolade jeweils temperieren.

4. Waffelblatt in längliche Stücke schneiden. Die länglichen Waffelstücke auf einer Seite in Zartbitter und auf der anderen Seite in weiße Schokolade tauchen und trocknen lassen.

5. Die Gläser von innen mit den beiden temperierten Schokoladen verzieren.

6. Die übrige temperierte Schokolade jeweils dünn auf ein Backpapier streichen, kurz hart werden lassen und mit einem Spachtel Schokospähne herstellen.

7. Die gekühlte Trinkschokolade in die dekorierten Gläser füllen, eine Kugel Vanilleeis dazugeben und die Eisschokolade mit der geschlagenen Sahne, der Schokowaffel und den Schokoraspeln anrichten und servieren.

