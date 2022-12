Vanillekipferl und Engelsaugen

per Mail teilen

Unsere absoluten veganen Plätzchen-Favoriten zur Weihnachtszeit? Vanillekipferl und Schokoladen-Engelsaugen. Goldbraun und herrlich mürbe zergehen die Plätzchen auf der Zunge.

Zubereitungszeit: 3 Stunden Pro Kekssorte je: 1:30 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Vanillekipferl Pro Stück (60) Kcal: 46; KJ: 193; E: 1 g; F: 3 g; KH: 5 g Schokoladen-Engelsaugen Pro Stück (60) Kcal: 64; KJ: 270; E: 1 g; F: 4 g; KH: 6 g Rezeptautor/Rezeptautorin: Stina Spiegelberg

Zutaten

Für den Grundteig:

100 g Puderzucker

220 g Dinkelmehl (Type 630)

120 g gemahlene Mandeln

1 Msp. gemahlene Naturvanille

150 g weiche Margarine

2 EL Pflanzensahne zum Kochen (z. B. Hafercuisine)

Für die Vanillekipferl:

20 g Puderzucker

Für die Schokoaden-Engelsaugen:

1 gehäufter EL Back-Kakao

1 TL Pflanzendrink

200 g vegane Schokocreme

Außerdem:

2 Backbleche

Backpapier

Mehl zum Bearbeiten

Einwegspritzbeutel

Zubereitung

Tipp: Der Teig lässt sich prima vorbereiten und bleibt im Kühlschrank bis zu 5 Tagen frisch.

1. Für den Grundteig Puderzucker in eine große Schüssel sieben. Mehl, Mandeln und Vanille zugeben und mit einem Schneebesen verrühren. In der Mitte eine Mulde formen, Pflanzensahne und Margarine in Flöckchen hineingeben.

2. Zutaten mit einer Gabel von der Mitte aus zu einem homogenen festen Teig mischen und mit den Händen zu einer Kugel formen. Den Teig in Klarsichtfolie wickeln und mindestens 1 Stunde kalt stellen.

3. Grundteig für die Vanillekipferl halbieren und auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche zu 2 Rollen (à 30 cm Länge und 2,5 cm Dicke) formen.

4. Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Zwei Backbleche mit Backpapier auslegen.

5. Rollen jeweils in etwa 1 cm dicke Stücke schneiden und zu 7 cm langen Röllchen formen. Zu Kipferln biegen und auf die vorbereiteten Bleche setzen.

6. Nacheinander im heißen Ofen in der Ofenmitte etwa 12 Minuten zartbraun backen. Noch heiß mit Puderzucker bestäuben und auf den Blechen auf einem Gitter auskühlen lassen.

Aufbewahrungstipp: Vanillekipferl zwischen Backpapier in Blechdosen kühl und trocken lagern. So halten sie sich gut 3 Wochen.

7. Für die Schokoladen-Engelsaugen Kakao in eine Schüssel sieben und mit Pflanzendrink und etwa 1/3 des übrigen Grundteiges verkneten. Kakao-Teig halbieren und auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche zu 2 Rollen (à 30 cm Länge) formen.

8. Restlichen Grundteig halbieren und auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche zu 2 Rollen (à 30 cm Länge) formen. Immer eine helle und eine dunkle Rolle umeinanderschlingen, dann nochmals jeweils zu ca. 30 cm langen Rollen formen.

9. Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Zwei Backbleche mit Backpapier auslegen.

10. Rollen jeweils in etwa 1 cm dicke Stücke schneiden, zu Kugeln formen und auf die vorbereiteten Bleche setzen. Kugeln mit dem Daumen mittig eindrücken.

11. Nacheinander im heißen Ofen in der Ofenmitte etwa 12 Minuten backen. Eingedrückte Kugeln auf den Blechen auf einem Gitter auskühlen lassen.

12. Schokocreme durchrühren, in einen Einwegspritzbeutel füllen und vom Beutel eine kleine Spitze abschneiden. Schokocreme in die Mulden der abgekühlten Kekse spritzen und fertig sind die Schokoladen-Engelsaugen.

Aufbewahrungstipp: Schokoladen-Engelsaugen zwischen Backpapier in Blechdosen kühl und trocken lagern. So halten sie sich gut 3 Wochen.

