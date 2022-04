per Mail teilen

Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Natalie Lumpp

Für ein Glas:

200 ml Milch

2 cl Eierlikör

1 cl Haselnusslikör

100 g Sahne

Für den Eierlikörtraum Milch in einem Topf erwärmen. Eierlikör und Haselnusslikör in die warme Milch geben und in ein Weinglas umfüllen. Sahne steif schlagen und auf die warme Eierlikör-Haselnussmilch geben mit ein bisschen Eierlikör oben drauf.

