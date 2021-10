Eier in Kräuter-Senfsoße

per Mail teilen

Eier in Senfsoße sind schnell zubereitet und schmecken immer. Martin Gehrlein hat die Soße mit Kräutern verfeinert. Dazu gibt es frittierte Knusperkartoffeln.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Person: Kcal: 452, KJ: 1888 E: 6 g, F: 28 g, KH: 40 g Koch/Köchin: Martin Gehrlein

Zutaten

Für die Knusperkartoffeln:

1 kg Drillinge, kleine Kartoffeln

etwas Salz

400 g Frittierfett

Für Eier und Senfsoße:

1 Bund Kräuter, gemischt, z.B. Thymian, Petersilie, Schnittlauch)

8 Eier (Größe M)

2 EL Butter

1 EL Mehl

400 ml Gemüsebrühe

150 g Sahne oder Milch

2 EL Senf, mittelscharf

etwas Salz

etwas Pfeffer

Zubereitung

1. Kartoffeln abbrausen und in Salzwasser ca. 20 Minuten gar kochen. Abgießen, ausdämpfen lassen. Nach Belieben die Schale abziehen. Kartoffeln etwas abkühlen lassen.

2. Für die Eier in Senfsoße Eier anpieken. in einen Topf mit kaltem Wasser geben und zum Kochen bringen. Eier im kochenden Wasser ca. 4 Minuten wachsweich garen (Alternativ: Eier anpieken und in kochendes Wasser geben und ca. -7 Minuten wachsweich garen). Eier herausnehmen, kalt abschrecken und die Schale entfernen.

3. Butter in einem Topf erhitzen. Mehl darüberstäuben. Brühe, Sahne nach und nach unterrühren, etwas einköcheln lassen. Senf und Thymian zugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen. Eier zugeben, Temperatur herunterschalten und warm halten.

4. Kartoffeln mit einem Kartoffelstampfer etwas andrücken.

5. Frittierfett in einem Topf oder einer Pfanne mit hohem Rand erhitzen. Kartoffeln darin portionsweise, ca. 2-3 Minuten knusprig ausbacken. Herausnehmen etwas abtropfen lassen und salzen.

6. Kräuter unter die Senfsoße rühren, erneut abschmecken und mit den Knusperkartoffeln servieren.

Übersicht aller SWR Rezepte