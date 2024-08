Donauwelle mit Zwetschgen

per Mail teilen

Lust auf einen Kuchenklassiker? Dann her mit der Donauwelle. Zwetschgen statt klassisch Kirschen glänzen in diesem saftigen, marmorierten Rührkuchen vom Blech mit einem Hauch Tonkabohne, cremiger Easy-Buttercreme und feiner schokoladiger Glasur.

Zubereitungszeit: 2 Stunden (plus Kühlzeiten) Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Stück (8): 442 kcal,1500 kJ, 7 g E, 31 g F, 36 g KH Rezeptautor/Rezeptautorin: Roman Schäfer

Zutaten (für 6-8 Stücke)

Für die Füllung:

180 g Zwetschgen

Für den Rührteig:

2 Eier (Größe M, getrennt)

80 g Zucker

50 g Rapskernöl

50 g Milch

etwas Salz

100 g Weizenmehl (Type 405)

1 Msp. Backpulver

0,25 Tonkabohne

15 g Back-Kakao

Für die Buttercreme:

250 g Milch

25 g Speisestärke

25 g Zucker

1 Msp. ausgekratztes Vanillemark

etwas Salz

120 g kühlschrankkalte Butter, gewürfelt

Für die Schokoladenglasur:

120 g Zartbitterkuvertüre

20 g Rapskernöl

Außerdem:

1 Tortenring (Ø 18-20 cm)

Backpapier (für den Ring)

Backblech

Digitales Küchenthermometer

Schlagkessel (oder Schüssel)

Gezackter Schaber

Zubereitung

1. Für die Füllung Zwetschgen abbrausen, trocknen, halbieren und entsteinen. Hälften würfeln und beiseitestellen.

2. Einen Tortenring (Ø 18-20 cm) in Backpapier einschlagen und auf ein Backblech stellen. Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen.

3. Für den Rührteig Eigelb und 40 g Zucker in eine Schüssel geben und mit den Quirlen des Handrührers oder in der Küchenmaschine 5 Minuten schaumig rühren.

4. Erst das Rapsöl, dann die Milch nach und nach unterrühren.

5. Eiweiß, restlichen Zucker (40 g) und 1 Prise Salz in eine Schüssel geben und mit den sauberen Quirlen des Handrührers oder in der Küchenmaschine zu Eischnee schlagen und mit einem Silikonschaber in 2 Portionen vorsichtig unter die Eigelbmasse heben.

Romans Tipp: Wenn Sie zuerst den Eischnee schlagen und dann die Eigelbmischung aufschlagen, brauchen Sie die Quirle des Handrührers nicht zu spülen.

6. Mehl, Backpulver und frisch geriebene Tonkabohne in eine Schüssel geben und mischen. Auf die Eiermischung sieben und mit dem Schaber vorsichtig unterheben.

7. 2/3 des Teiges im vorbereiteten Tortenring verteilen.

8. Kakaopulver mit dem restlichen Teig verrühren und auf dem hellen Teig verteilen.

9. Zwetschgenwürfel leicht in den Teig drücken.

10. Teig im heißen Ofen im Tortenring auf dem Blech in der Ofenmitte etwa 30 Minuten backen.

Romans Tipp: Um zu testen ob der Teig mit den Zwetschgen durchgebacken ist, machen Sie bitte eine Stäbchenprobe.

11. Kuchen im Ring auf dem Blech auf einem Gitter auskühlen lassen.

12. Für die Buttercreme die Milch, Stärke, Zucker, Vanille und Salz in einen kleinen Topf geben und unter ständigem Rühren mit einem Schneebesen aufkochen.

13. Vanillemischung in eine Schüssel geben und mit den Quirlen des Handrührers kalt rühren.

14. Sobald die Masse 35 Grad erreicht hat, die Butter dazugeben und mit den Quirlen luftig aufschlagen.

15. Buttercreme gleichmäßig auf dem ausgekühlten Kuchen im Ring mit einem Silikonschaber glattstreichen und 1 Stunde kaltstellen.

16. Für die Schokoladenglasur Zartbitterkuvertüre mit einem großen Messer hacken (oder Kuvertürechips verwenden) und in einen Schlagkessel geben.

17. Kuvertüre über einem heißen Wasserbad schmelzen. Öl einrühren und etwas abkühlen lassen.

18. Inzwischen die Donauwelle aus dem Ring lösen und auf eine Platte setzen.

19. 2/3 der Kuvertüre auf der kalten Donauwelle verteilen und anziehen lassen.

20. Restliche Kuvertüre auf der Donauwelle verteilen und mit einem gezackten Schaber ein Wellenmuster erzeugen.

Romans Tipp: Die Glasur, die über den Rand läuft, einfach mit einer Palette oder einem Messer am Tortenrand entlang glattstreichen.

21. Donauwelle kurz kaltstellen, bis die Kuvertüre fest ist.

22. Mit einem warmen Messer die Glasur anschmelzen und in 6-8 Stücke einteilen.

23. Donauwelle in Stücke schneiden und servieren.

