Koch/Köchin: Vincent Klink Rezeptautor/Rezeptautorin: Vincent Klink

Zutaten:

50 g zerlassene Butter

100 g Mehl

1 Ei

1 Prise Salz

250 ml Vollmilch

1 EL Butterschmalz zum Backen

oder frische Butter zum Backen

Alles mit dem Handmixer vermengen und mit etwas Butter braten.

Butter heiß werden lassen, die Pfanne in alle Richtungen drehen, dass die Butter überall hinläuft. Mit einem Suppenschöpfer den Teig in eine Ecke der Pfanne geben, dann die Pfanne in alle Richtungen bewegen, damit der Teig kreisrund ausläuft. Schnell wieder aufs Feuer und nach ungefähr einer Minute das Flädle wenden.

Pfannkuchen werden genauso gehandhabt, aber man gibt mehr Teig in die Pfanne und bekommt dann den dicken Pfannkuchen.

