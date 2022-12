Crêpe Suzette

per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Christine Ferber

Für den Teig:

2 Eier (Größe M)

100 g Mehl (550)

200 ml Milch

30 g Zucker

1/2 Orange der Abrieb davon

1 Prise Salz

20 g Butter

20 ml Öl (z.B. Erdnussöl)

Zum Anrichten:

2 Orangen

200 ml Schlagsahne

20 g Zucker

100 ml Orangenlikör

Puderzucker

1. Für den Teig die beiden Eier in eine Rührschüssel geben und mit einem Handrührgerät verquirlen.

2. Das Mehl durch einen Sieb zu den Eiern in die Rührschüssel geben und verrühren.

3. Die Milch, den Zucker, den Orangenabrieb sowie das Salz ebenfalls in die Schüssel geben, zu einem glatten Teig verrühren und ca. 20 Minuten quellen lassen.

4. Die Butter und das Öl in einer Pfanne erhitzen, mit einer kleinen Schöpfkelle etwas Teig in die Pfanne geben, durch Schwenken der Pfanne den Teig darin verteilen, bei mittlerer Hitze ca. 2 Minuten von jeder Seite goldbraun backen und zu einem Dreieck falten. Fünf weitere Crêpes auf diese Weise zubereiten, beiseitestellen und in einer weiteren Pfanne warmhalten.

5. Zum Anrichten die beiden Orangen mit einem scharfen Messer gründlich schälen und dabei die weiße Haut entfernen, die Fruchtfilets aus den dünnen, weißen Zwischenhäuten schneiden. Unser Tipp: Am besten schneidet man die Orangen über einem tiefen Teller. So kann man den beim Filetieren entstehenden Saft auffangen und weiter verwenden. Den Saft aus den Orangenresten kann man ebenfalls mit der Hand ausdrücken.

6. Die Sahne mit dem Zucker steifschlagen.

7. Den Orangenlikör in einem Kochtopf leicht erwärmen, keinesfalls köchlen, über die Crêpes geben und vorsichtig flambieren. Unser Tipp: Zum einen kann man den Alkohol direkt auf die Speise geben und dann flambieren. Zum anderen kann man den Likör in einer Schöpfkelle entzünden und dann auf die Crêpes geben. Achtung: Treten Sie dabei unbedingt einen Schritt zurück und beugen Sie sich niemals über die Pfanne, das Gericht oder die Kelle!

8. Ein paar Orangenfilets vorsichtig unterheben.

9. Die flambierten Crêpes auf die Teller verteilen, mit der geschlagenen Sahne und den übrigen Orangenfilets dekorieren und mit Puderzucker bestäuben.

