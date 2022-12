per Mail teilen

Markus Buchholz´ Crème brûlée, die ganz gewiss gelingt!

Portionen: 4 Koch/Köchin: Markus Buchholz

Zutaten:

200 ml Sahne

100 ml Milch

70 g Honig

140 g Eigelb

20 g brauner Zucker

1 Flambiergerät

Die Sahne, die Milch, den Honig und das Eigelb mit einem Stabmixer verrühren und die Flüssigkeit in flache Förmchen füllen. Die Förmchen auf ein tiefes Blech stellen (Fettpfanne) und in den Ofen schieben. Wasser auf das Blech geben, bis dieses zu ca. 1/3 gefüllt ist. Bei 90°C auf mittlerer Schiene eine Stunde lang garen, bis das Eigelb gestockt ist.

Groben braunen Zucker vorsichtig und in dünner Schicht auf der gestockten Crème verteilen. Bitte achten Sie darauf, dass alle Ecken gut mit Zucker bedeckt sind. Mit einem Flambiergerät den Zucker zügig und gleichmäßig abbrennen, bis eine kross-braune Kruste entstanden ist. Auskühlen lassen und bei Zimmertemperatur servieren.

Übersicht aller SWR Rezepte