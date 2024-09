per Mail teilen

Caroline Autenrieth bereitet ein würziges Chili sin Carne mit frischen Maiskörnern, Tomaten und Paprika zu. Für den zusätzlichen Frischekick sorgt ein Koriander-Sauerrahm-Dip.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Caroline Autenrieth

Zutaten

Für das Chili:

2 Kolben Zuckermais, frisch

2 Knoblauchzehen

2 Zwiebeln

2 Paprikaschoten, grün und orange

700 g Tomaten, vollreif, alternativ aus der Dose

1 Chilischote, rot

1 Glas Kidneybohnen, 425 g

4 EL Olivenöl

2 EL Tomatenmark

1 TL Kreuzkümmel

0,5 TL Koriander, gemahlen

1 TL Paprikapulver, edelsüß

400 ml Gemüsebrühe, ca.

etwas Salz

etwas Pfeffer

etwas Zucker

Für den Dip:

1 Knoblauchzehe

200 g Schmand oder saure Sahne

etwas Salz

etwas Pfeffer

0,5 Biozitrone, Saft und etwas abgeriebene Schale davon

0,5 Bund Koriander oder Petersilie

Außerdem:

1 Biozitrone, nach Belieben

1 Tüte Tortilla Chips

Zubereitung

1. Maiskolben entblättern, abbrausen, trocknen und die Körner vom Kolben schneiden bzw. schaben.

2. Knoblauch, Zwiebeln, Paprikaschoten, Tomaten und Chilischote putzen, bzw. schälen, entkernen und fein schneiden. Kidneybohnen in ein Sieb geben und abtropfen lassen.

3. Olivenöl in einem Topf erhitzen. Zwiebeln und Knoblauch darin ca. 2-3 Minuten andünsten.

4. Maiskörner zugeben und weitere ca. 3-4 Minuten andünsten. Tomatenmark unterrühren und kurz anrösten. Kreuzkümmel, Koriander und Paprikapulver ebenfalls zugeben und unterrühren.

5. Tomaten und Gemüsebrühe unterrühren und weitere ca. 30-35 Minuten garen und dabei einköcheln lassen.

6. Nach 20 Minuten Bohnen zufügen. Mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken und fertig garen.

7. Inzwischen für den Dip Knoblauch abziehen und fein hacken. Mit Schmand, Salz, Pfeffer und Zitronensaft und -schale verrühren.

8. Koriander abbrausen, trockenschütteln, fein schneiden und untermischen.

9. Chili sin Carne erneut abschmecken. Zitrone heiß abbrausen und in Spalten schneiden. Chili sin Carne mit Tortilla Chips, Zitronenspalten und Sauerrahm-Koriander-Dip anrichten und servieren.

Tipp: Dazu passen auch knusprige Kartoffelspalten: 800 g Kartoffeln abbrausen, in Spalten schneiden, in Salzwasser knapp garkochen. Abgießen, ausdampfen lassen. Kartoffeln in Butterschmalz knusprig braten. Mit Salz, Pfeffer und Chiliflocken bestreuen und wenden. Zum Schluss, nach Belieben mit ca. 50 g geraspeltem Gouda bestreuen und zum Chili sin Carne servieren.

