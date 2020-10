per Mail teilen

Schwierigkeitsgrad: leicht

Zutaten

6 Tassen Wasser

4 Tassen Vollmilch (möglichst Bio-Qualität)

6 Kapseln Kardamom

4 Nelken

1 EL Fenchelsamen

1 TL Anis

1 Zimtstange

0,5 TL frische, feingehackte Ingwerwurzel

6 EL Honig (Blüten- oder Akazienhonig schmecken am besten)

4 EL Assam-Tee

Zubereitung

1. Alle Zutaten bis auf den Tee in einem Topf zum Kochen bringen, umrühren und dann bei geringer Hitze im offenen Topf eine Minute köcheln lassen. Den Tee hineingeben und alles noch einmal aufkochen. Dann sofort auf kleinste Stufe stellen und 10 bis 15 Minuten ziehen lassen. Den Gewürztee anschließend durch ein Sieb direkt in die Tassen oder in eine Kanne gießen.

