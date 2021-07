per Mail teilen

Stina Spiegelberg backt italienische Klassiker. Ihre Mandelplätzchen werden mit Dinkelmehl gebacken. Für noch mehr Aroma sorgt etwas Mandellikör.

Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Stina Spiegelberg

Für den Mandelteig:

200 g Mandeln, ganz

500 g Dinkelmehl Type 630

250 g Feinzucker

1 TL Vanillezucker

30 g Speisestärke

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

120 ml Brat- & Backöl

25 ml Mandellikör

4 Tropfen Bittermandelöl

120 ml Haferdrink (oder Soja-Reis-Drink)

Außerdem:

100 g Kuvertüre Zartbitter (vegan)

Hinweis: Für ca. 80 Stück

1. Die Mandeln blanchieren. Dazu die Mandeln mit heißem Wasser übergießen und 5–10 Minuten ziehen lassen. Dann Wasser abschütten und die Haut abziehen.

Anschließend auf ein Backblech legen und bei 200 °C ca. 10 Minuten zum Trocknen in den Ofen. Ab und zu mit einem großen Löffel wenden. Dabei darauf achten, dass die Mandeln nicht zu dunkel werden.

2. Mehl, Zucker, Vanillezucker, Stärke, Backpulver und Salz mischen. Mit Öl, Mandellikör, Bittermandelöl und Haferdrink zu einem glatten Teig kneten. Zuletzt die Mandeln untermischen und drei längliche Brote formen. Diese auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben.

Bei 180 Grad Ober-/Unterhitze 45 Minuten backen

3. Mindestens 1⁄2 Stunde warten, bis die Brote ausgekühlt sind. Dann in 1–2 cm dicke Scheiben schneiden und wieder auf das Backblech legen. Von beiden Seiten jeweils 5–10 Minuten backen.

Tipp: Noch warm sind Cantuccini lecker, oder auch kalt. Mit Sahne, in Soße, auf Eis, zum Dessertwein oder Cappuccino. In einer Glasdose gut verschlossen bleiben die

italienischen Klassiker lange frisch. So sind Cantuccini sind mehrere Wochen haltbar.

