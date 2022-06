Büffelmozzarella im Parmaschinken mit Aprikosen-Chutney

per Mail teilen

Petra Bühler macht ein wunderbares Sommeressen: Sie wickelt Büffelmozzarella in Parmaschinken. Dazu gibt es Aprikosen-Chutney und Salat im Zucchiniring.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: pro Person: Kcal: 588, KJ: 2464 E: 32 g, F: 44 g, KH: 13 g Rezeptautor/Rezeptautorin: Petra Bühler

Zutaten

Für das Aprikosen-Chutney:

500 g Aprikosen

1 Zwiebel, rot

1 TL Rapsöl

100 ml Wasser

3 EL Balsamessig, hell

1 EL Gelierzucker 2:1

1 EL Salz

Für den Salat im Zucchiniring:

1 Zucchini

1 Blatt Gelatine

1 Kopf Bataviasalat

1 Bund Rauke

1 Orange, der Saft davon

4 EL Balsamessig, hell

1 EL Honig

6 EL Walnussöl oder anderes Pflanzenöl

etwas Salz

etwas Pfeffer

Für den Mozzarella mit Schinken:

4 Kugeln Büffelmozzarella, ca. 125 g

12 Scheiben Parmaschinken oder Schwarzwälder-Schinken

Zubereitung

1. Für das Chutney Aprikosen am Blütenansatz leicht einschneiden. In kochendem Wasser ca. 1 Minute blanchieren. Aprikosen herausnehmen, kalt abbrausen, die Haut abziehen. Aprikosen ín 4 Stücke schneiden. Kern entfernen.

2. Zwiebel abziehen und in feine Würfel schneiden.

3. Öl erhitzen. Zwiebel darin andünsten. Aprikosen, Wasser, Essig, Gelierzucker und Salz unterrühren und alles ca. 3 Minuten köcheln lassen. Vom Herd ziehen und lauwarm abkühlen lassen.

4. Für den Salat Zucchini abbrausen, trockenreiben. Zucchini in 8 Scheiben, ca. 1 mm dünn schneiden (am besten mit einem Sparschäler). Gelatine in kaltem Wasser einweichen.

5. Bataviasalat und Rauke putzen, abbrausen und in mundgerechte Stücke zupfen.

6. Gelatine ausdrücken und bei milder Hitze auflösen. Die Zucchinienden kurz in die aufgelöste Gelatine tauchen. Die Enden jeweils aneinanderkleben, zu einem Ring formen und auf eine Platte legen.

7. Orangensaft, Essig, Honig, Öl, Salz und Pfeffer zu einem Dressing verrühren.

8. Die Mozzarellakugeln abtropfen lassen und jeweils in 4 Teile schneiden. Backofen auf ca. 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

9. Jeweils ein Teilstück mit einer Scheibe Schinken umwickeln. Die Mozzarella-Schinkenstücke auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Auf der mittleren Schiene ca. 8 Minuten leicht erwärmen.

10. Salatzutaten mit dem Dressing mischen und im Zucchiniring anrichten. Aprikosen-Chutney abschmecken.

11. Käse-Schinkenpäckchen aus dem Ofen nehmen, mit Chutney und Salat anrichten und servieren.

