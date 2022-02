Bratwurst mit Kartoffelbällchen

per Mail teilen

Mira Maurer hat eine Geheimwaffe für trübe Wintertage: Bratwurst, fluffige Kartoffelbällchen und Rotkohlsalat sorgen für helle Momente.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: pro Person: Kcal: 1059, KJ: 4437 E: 25 g, F: 71 g, KH: 68 g Koch/Köchin: Mira Maurer

Zutaten

Für das Chutney:

500 g Äpfel, z. B. Boskop

3 Zwiebeln, rot

1 Stück Ingwer, ca. walnussgroß

2 EL Rapsöl

120 g Zucker, braun

180 ml Balsamessig, hell

1 TL Senfkörner

1 Lorbeerblatt

1 Sternanis

0,5 TL Salz

Für die Kartoffelbällchen:

800 g Kartoffeln, mehligkochend

etwas Salz

2 Eigelb (Größe M)

40 g Mehl

40 g Kartoffelstärke

etwas Cayennepfeffer

etwas Muskatnuss

2 EL Butter, ca.

50 g Semmelbrösel

Für den Rotkrautsalat:

1 Kopf Rotkohl, klein

etwas Salz

1 Stück Ingwer, á ca. 3 cm

5 EL Balsamessig

2 EL Olivenöl

1 Bioorange, der Saft und etwas Schale davon

2 EL Preiselbeeren, Glas

etwas Pfeffer

Für die Bratwürste:

4 Bratwürste

2 EL Butterschmalz

Zubereitung

1. Für das Chutney Äpfel abbrausen, schälen, vierteln, entkernen und fein das Fruchtfleisch würfeln. Zwiebeln abziehen und ebenfalls würfeln. Ingwer schälen und fein hacken.

2. Öl in einem Topf erhitzen. Zwiebeln darin andünsten. Äpfel, Ingwer, Zucker, Essig, Senfkörner, Lorbeerblatt, Sternanis und ca. 0,5 TL Salz zugeben. Alles 10-15 Minuten einköcheln lassen, bis eine konfitürenartige Konsistenz entsteht. Chutney in sterilisierte Gläser abfüllen und verschließen.

3. Für die Bällchen Kartoffeln abbrausen und mit Schale in Salzwasser ca. 20 Minuten weich garen. Kartoffeln abgießen, ausdampfen lassen und die Schalen abziehen. Kartoffeln durch eine Presse drücken.

4. Die Kartoffeln mit Salz, Muskat und Cayennepfeffer würzen. Eigelbe, Mehl und Stärke zugeben, alles zu einem festen Teig verkneten.

5. Anschließend die Kartoffelmasse zu einer Rolle formen. Mit Hilfe einer Teigkarte in ca. 2 cm große Stücke teilen.

6. Die Kartoffelportionen zu Bällchen formen. In leicht gesalzenem Wasser ca. 10-15 Minuten garen, bis die Bällchen an die Oberfläche steigen. Herausnehmen und in einer Schüssel mit Wasser bis zur weiteren Verwendung aufbewahren.

7. Für den Salat den Rotkohl putzen, vierteln, den harten Strunk entfernen, den Kohl fein hobeln und in eine Schüssel geben.

8. Rotkohl salzen und etwas verkneten. Ingwer schälen und fein reiben.

9. Ingwer, Essig, Öl, Orangensaft, sowie etwas Schale und Preiselbeeren zugeben, alles mischen. Mit Salz und Pfeffer würzen und bis zum Servieren ziehen lassen.

10. Bratwürste von beiden Seiten schräg einschneiden (nach Belieben).

11. Butterschmalz erhitzen. Bratwürste darin von beiden Seiten braun braten.

12. Für die Bällchen Butter erhitzen. Semmelbrösel untermischen, Kartoffelbällchen darin schwenken.

13. Kartoffelbällchen, Bratwürste und Apfel-Chutney und den Salat anrichten und servieren

Tipp: Das Chutney am besten bereits am Vortag zubereiten.

Falls etwas übrig bleibt: Das Chutney schmeckt auch zu kaltem Braten oder Käse.

Tipp: Das Eiweiß lässt sich prima einfrieren und zum Klären von Suppen oder Fonds verwenden. Falls ein Rührei auf dem Speiseplan steht, einfach das Eiweiß mit den übrigen Eiern verquirlen.

