Portionen: 4 Zubereitungszeit: 20 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Vincent Klink Rezeptautor/Rezeptautorin: Vincent Klink

Zutaten:

400 g breite, grüne Bohnen

etwas Salz

3 Zweige Bohnenkraut

1 Bund Schnittlauch

3 EL Olivenöl

1-2 EL Apfelessig

etwas Pfeffer

Für den Salat die Bohnen putzen und in einem Topf mit Salzwasser und 2 Zweigen Bohnenkraut ca. 8 Minuten kochen. Die Bohnen herausnehmen, abtropfen lassen, kurz in Eiswasser tauchen, halbieren und in feine Streifen schneiden. Schnittlauch in feine Ringe schneiden, das restliche Bohnenkraut fein hacken und beides zu den Bohnenstreifen geben.

Mit Olivenöl, Apfelessig, Salz und Pfeffer marinieren und abschmecken.

