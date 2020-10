Koch/Köchin: Vincent Klink Rezeptautor/Rezeptautorin: Vincent Klink

Zutaten:

1 kleiner Blumenkohl

1 Bund Suppengemüse (Möhre, Sellerie, Lauch)

etwas Salz

150 g Bergkäse

2 Schalotten

2 EL Butter

2 EL Mehl

300 ml Milch

1 TL Bio-Gemüsebrühe (Instant)

1 Prise Muskat

etwas Pfeffer

1/2 Zitrone, unbehandelt

1/2 Bund Blattpetersilie

Den Blumenkohl waschen und abtropfen lassen (da der dicke Strunk eine längere Garzeit hat als die Röschen, wird er möglichst tief mehrmals am Strunk eingeschnitten). Suppengemüse putzen und würfeln. In einem großen Topf mit kochendem Salzwasser den Blumenkohl im Ganzen mit dem Suppengemüse weich kochen. Der Blumenkohl soll ganz mit Wasser bedeckt sein.



Sauce Mornay

Den Käse fein reiben. Schalotten schälen und fein schneiden. In einem Topf mit 2 EL Butter die Schalotten anschwitzen. Mit Mehl bestäuben. Dann unter ständigem Rühren mit dem Schneebesen die Milch langsam zugeben. Die Sauce kurz köcheln lassen und mit Gemüsebrühepulver würzen. Den Topf vom Herd ziehen, den Käse zugeben und in der warmen Sauce schmelzen lassen. Mit Muskat, Pfeffer und einer Prise frisch geriebener Zitronenschale abschmecken.



Den weich gekochten Blumenkohl aus dem Wasser nehmen, gut abtropfen lassen, auf einer Platte anrichten und mit der Käsesauce übergießen. Petersilie fein hacken und darüber streuen.

Dazu schmecken sehr gut Pellkartoffeln oder auch ein Steak.

