Diese leckere Birnentarte schmeckt der ganzen Familie. Mürbeteig, Vanillepuddingfüllung, Birnen mit Schale und eine Ganache oben drauf. Absolut gelingsicher und mehr als köstlich.

Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Zubereitung: 2 Stunden

Abkühlzeit: 12 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Stück (12): Kcal: 540; KJ: 2260; E: 7 g; F: 36 g; KH: 53 g Rezeptautor/Rezeptautorin: Susanna Rupp

Zutaten

Für die Ganache:

1 Vanilleschote

150 g weiße Kuvertüre

300 g Schlagsahne

10 g Glukosesirup (alternativ Honig)

2 Blatt Gelatine

Für den Mürbeteig:

200 g Butter

100 g Zucker

1 Prise Salz

1 Ei (Größe M)

300 g Weizenmehl (Type 405)

Für die Füllung:

5 mittelgroße Birnen (ca. 750 g)

3 EL Zitronensaft

2 Eigelb (Größe M)

250 g Schlagsahne

60 g Zucker

60 g Vanillepuddingpulver

Außerdem:

Springform (∅ 28 cm)

weiche Butter für die Form

Backpapier

Spritzbeutel mit Tülle nach Belieben

Zubereitung

1. Am Vortag für die Ganache die Vanilleschote der Länge nach aufschlitzen und das Mark herauskratzen. Kuvertüre mit einem großen Küchenmesser hacken. Gelatine in kaltem Wasser einweichen.

2. In einem mittelgroßen Topf Sahne, Glukosesirup, Vanilleschote und -mark aufkochen. Topf von der Kochstelle nehmen. Vanilleschote rausnehmen. Eingeweichte Gelatine ausdrücken und in der Vanillesahne auflösen. Kuvertüre in der Sahne unter Rühren schmelzen. Sahne in einen Rührbecher geben, abkühlen lassen und abgedeckt über Nacht kaltstellen.

Tipp: Den Teig können Sie ebenfalls am Vorteig kneten und kaltstellen.

3. Für den Mürbeteig Butter, Zucker und 1 Prise Salz in eine Schüssel geben und mit den Knethaken des Handrührers oder in der Küchenmaschine kurz verkneten. Ei und Mehl zugeben und kurz zu einem glatten Teig kneten. Teig zu einer Kugel formen, flach drücken und in Frischhaltefolie gewickelt mindestens 30 Minuten kaltstellen.

4. Für die Füllung Birnen waschen und vierteln. Viertel entkernen und in gleichmäßig dünne Scheiben schneiden. Birnenscheiben in eine flache Schüssel legen und mit Zitronensaft beträufeln, damit sie nicht braun werden.

5. Backofen auf 175 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Boden und Rand einer Springform (∅ 28 cm) mit weicher Butter fetten.

6. Mürbeteig auf einer bemehlten Arbeitsfläche rund (∅ 32-34 cm) ausrollen und die vorbereitete Backform mit dem ausgerollten Mürbeteig auslegen, dabei einen 3-4 cm hohen Rand formen. Teig andrücken.

7. Eigelb, Sahne, Zucker und Puddingpulver verrühren und auf dem Mürbeteigboden verteilen. Birnenscheiben fächerartig darauf verteilen. Tarte im heißen Ofen auf dem Rost in der Ofenmitte etwa 50 Minuten backen.

8. Tarte in der Form auf einem Gitter abkühlen lassen.

9. Tarte vorsichtig aus der Form lösen und auf eine Platte setzen. Ganache mit den Quirlen des Handrührers aufschlagen, in einen Spritzbeutel mit Tülle geben und nach Belieben auf die Tarte spritzen.

