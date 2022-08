Leckeres Bananeneis mit nur zwei Zutaten

per Mail teilen

Das einfachste Eis der Welt – ohne Eismaschine: Chocolatière Lisa Rudiger aus Titisee-Neustadt zeigt uns, wie wirklich jeder mit nur zwei Zutaten verdammt leckeres Eis selbst machen kann.

Portionen: 12 Schwierigkeitsgrad: leicht

Für das Eis:

3 Bananen, mittelgroß und reif

75 ml Schlagsahne

300 g Kuvertüre (Vollmilch- oder Zartbitter)

Außerdem:

12 Waffelbecher

Einwegspritzbeutel mit Sterntülle

Standmixer

Schüssel für Wasserbad

Bunte Zuckerperlen für die Dekoration

Zubereitung



1. Bananen schälen und 300 g Fruchtfleisch in kleine Stücke schneiden und mindestens 3 Stunden einfrieren.

2. Sahne und Bananenstücke in den Mixer geben und cremig mixen. Eismasse in einen Einwegspritzbeutel mit Sterntülle füllen und in die Waffelbecher verteilen. Gefüllte Waffelbecher für mindestens 3 Stunden einfrieren.

3. Inzwischen die Kuvertüre temperieren. Kuvertüre dazu mit einem großen Messer hacken. 200 g Kuvertüre am besten in einer Schüssel über einem heißen Wasserbad unter gelegentlichem Rühren mit einem Teigschaber schmelzen.

4. Sobald die Schokolade 40 °C erreicht hat, die Schüssel vom Wasserbad nehmen und die restliche Kuvertüre unterrühren. Wenn sich die Kuvertürestücke aufgelöst haben, hat die Schokolade die passende Temperatur.

5. Nacheinander die Waffelbecher mit dem Bananeneis kurz in die Kuvertüre tauchen und auf die Arbeitsfläche stellen. Sofort mit Zuckerperlen bestreuen. Waffelbecher direkt servieren oder erneut einfrieren.

Tipp: Die Bananen können durch die gleiche Menge anderer Früchte ersetzt werden. Zu Erdbeeren würde weiße Kuvertüre ganz gut passen. Übrige Kuvertüre kann wieder verwendet werden.

Übersicht aller SWR Rezepte