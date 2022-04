Backsprechstunde Hefeteig

per Mail teilen

Bald ist Ostern. Frisches Hefegebäck zu Ostern ist einer der Klassiker. Hefeteig ist von vielen der Lieblingsteig, weil er so soft, so luftig und so lecker ist. Er gilt aber auch als Diva unter den Teigen, aber Hefeteig muss kein Angstgegner beim Backen sein.

Bäcker- und Konditormeisterin Claudia Hennicke-Pöschk zeigt Ihnen, wie der perfekte Hefeteig gelingt.