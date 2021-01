per Mail teilen

Schmalznudel mit Heidelbeersahne. Passt toll zusammen und schmeckt köstlich.

Zubereitungszeit: 2 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Stück: Kcal: 335, KJ: 1398, E: 8 g, F: 16 g, KH: 40 g; Koch/Köchin: Claudia Hennicke-Pöschk

Für die Berliner:

330 g Mehl (Type 550)

120 ml Milch

1 Ei (Größe M)

2 Eigelbe (Größe M)

35 g Zucker

35 g Butter

35 g Hefe

5 g Salz

Für die Heidelbeersahne:

4 Blatt Gelatine

200 g Heidelbeerpüree

20 g Zitronensaft

60 ml Apfelsaft

2 Eigelbe (Größe M)

80 g Zucker

5 g Speisestärke

300 g Sahne

100 g frische Heidelbeeren

zur Dekoration:

frische Heidelbeeren

Puderzucker

Für ca. 10 Stück

1. Für die Berliner Mehl, Milch, Ei, Eigelbe, Zucker Butter, Hefe und Salz zu einem weichen, glatten Hefeteig verkneten und ca. 20 Minuten ruhen lassen.

Unser Tipp: Der Hefeteig kann auch gut am Vortag hergestellt werden und über Nacht im Kühlschrank stehen.

2. Hefeteig in 10 gleichgroße Stücke teilen (ca. 60 g), rundwirken, ca. 10 bis 15 Minuten entspannen lassen. Anschließend die Mitte sehr dünn ziehen, so dass am Rand ein Ring entsteht. Backblech mit Backpapier auslegen, die Hefeteigteile auf das vorbereitete Backblech legen und erneut ca. 30 Minuten ruhen lassen.

3. Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen und die Ausgezogenen ca. 10-15 Minuten backen. Danach die Ausgezogenen auskühlen lassen.

4. Für die Heidelbeersahne die Gelatine in kaltem Wasser einweichen.

5. Heidelbeerpüree und Zitronensaft aufkochen.

6. Apfelsaft, Eigelbe, Zucker und Speisestärke glattrühren, in das kochende Heidelbeerpüree einrühren und abkühlen lassen.

7. Die Sahne steif schlagen, unter die abgekühlte Heidelbeermasse ziehen, die frischen Heidelbeeren unterheben.

8. Die Heidelbeersahne mit einem Spritzbeutel in die Vertiefung der "Ausgezogenen" spritzen und mit frischen Heidelbeeren garnieren.

