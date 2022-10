Aprikosen-Lavendel-Tarte

per Mail teilen

Wenn Sie sich auch ein bisschen Urlaub auf Ihre Terrasse oder Balkon zaubern möchten, dann ist diese Aprikosentarte mit Lavendel genau das Richtige für Sie. Bon Appétit!

Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Stück (12): Kcal: 373; KJ: 1562; E: 7 g; F: 14 g; KH: 52 g Rezeptautor/Rezeptautorin: Gesa Kohlenbach

Zubereitung

Für den Mürbeteig:

250 g Weizenmehl (Type 405)

60 g Puderzucker

1 Pck. Vanillezucker

1 Prise Salz

Bio-Zitrone, davon etwas Abrieb

150 g Butter

2 Eigelb (Eier: Größe M)

Für die Füllung:

1 Vanilleschote

300 ml Milch

3 Eigelb (Eier: Größe M)

100 g Zucker

30 g Speisestärke

600 g Aprikosen

2 EL Aprikosenkonfitüre

Für den Lavendelcrunch:

200 g Zucker

2 TL Lavendel

5 Eiweiß (Eier: Größe M)

Für die Garnitur:

einige einige Lavendelblüten

Außerdem:

Tarteform (Ø 26 cm)

Standmixer

Hinweis: Für 12 Stück

1. Für den Mürbeteig das Mehl mit Puderzucker, Vanillezucker, Salz und Zitronenabrieb in eine Rührschüssel geben. Butter in Stückchen dazugeben und alles mit den Händen oder den Knethaken des Handrührgeräts vermengen. Dann die Eigelbe hinzugeben und alles zu einem Teig verkneten. Mürbeteig in Folie gewickelt etwa 30 Minuten kalt stellen.

2. In der Zwischenzeit für die Füllung die Vanilleschote längs aufschneiden und das Mark herauslösen. Milch mit Vanillemark und -schote in einen Topf geben, aufkochen und beiseitestellen. Die Vanilleschote entfernen.

3. Die Eigelbe mit Zucker in einer Rührschüssel cremig aufschlagen. Die Speisestärke darauf sieben und unterrühren. Nach und nach die noch warme Vanillemilch unterrühren. Die Eimasse zurück in den Topf geben und unter ständigem Rühren aufkochen lassen.

4. In der Zwischenzeit den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche kurz durchkneten. Anschließend den Teig etwas größer als die Form ausrollen und die Form damit auslegen. Mürbeteig im vorgeheizten Ofen auf der mittleren Schiene ca. 15 Minuten vorbacken.

5. Währenddessen die Aprikosen waschen, halbieren und entkernen. Anschließend die Früchte in Spalten schneiden.

6. Den vorgebackenen Boden aus dem Ofen nehmen. Die Vanillecreme darauf verteilen und glatt verstreichen. Die Creme mit den Aprikosenspalten belegen. Tarte weitere 40 Minuten im Ofen backen.

7. Kurz vor Ende der Backzeit die Aprikosenkonfitüre in einem kleinen Topf erwärmen. Die Tarte aus dem Ofen nehmen und auf ein Kuchengitter stellen. Sofort mit der warmen Aprikosenkonfitüre bestreichen. Tarte vollständig erkalten lassen.

8. Die Backofentemperatur auf 100 °C Ober-/Unterhitze reduzieren. Für den Lavendelzucker den Zucker mit dem Lavendel im Standmixer fein mahlen.

9. Das Eiweiß in einer Rührschüssel steif schlagen. Dann 180 g Lavendelzucker nach und nach unterrühren. Die Baisermasse noch 1–2 Minuten weiterschlagen. Dann die Masse auf ein mit Backpapier belegtes Backblech streichen. Im Backofen ca. 2 Stunden trocknen lassen.

10. Zum Servieren die Tarte aus der Form lösen und auf eine Tortenplatte setzen. Das Lavendelbaiser in Stücke teilen.

11. Die Aprikosen-Tarte mit Lavendelzucker bestäuben und mit Baisercrunch und Lavendelblüten dekoriert servieren.

