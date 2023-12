Apfel-Karotten-Walnuss-Salat

per Mail teilen

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 15 Minuten Nährwert: Pro Portion: Kcal: 527; KJ: 2207; E: 12 g; Fett:42 g; KH: 24 g

Zutaten:

5 EL Apfelessig

50 ml naturtrüber Apfelsaft

etwas Salz

etwas Pfeffer

4 EL Walnussöl

1 EL Honig

100 g Walnüsse

3 Äpfel (Golden Delicious)

350 g Karotten

100 g Bergkäse

1. Apfelessig und Apfelsaft mit Salz und Pfeffer verrühren, sodass sich das Salz gut im Essig löst. Walnussöl und Honig hinzufügen und unterrühren. Walnüsse grob hacken und in einer Pfanne ohne Öl leicht rösten – danach in die Marinade geben.

2. Währenddessen die Äpfel und Karotten reinigen. Bei den Äpfeln das Kerngehäuse entfernen. Karotten grob raspeln und die Äpfel halbieren, vierteln und aus den Vierteln dünne Spalten schneiden.

3. Den Bergkäse, je nach Vorliebe, in grobe Streifen raspeln oder in feine Würfel schneiden. Alle Zutaten in einer großen Schüssel mit der Marinade vermengen.

Übersicht aller SWR Rezepte