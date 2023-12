per Mail teilen

Das oberste Gesetz der Bar gilt auch bei diesem Rezept: Nichts geht über frisch gepressten Saft!

Zubereitungszeit: 20 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Rezeptautor/Rezeptautorin: Alexander Mayer

Zutaten

1,5 cl Holunderblütensirup (je nach Süße des alkoholfreien Sekts)

3 cl Schwarzwälder Limettensaft

10 cl Sekt, alkoholfrei

Mineralwasser

Für den Schwarzwälder Limettensaft:

100 ml Verjus (Saft der unreifen Traube)

3 g Vitamin C (Ascorbinsäure)

15 g Sauerampferblätter, frisch

Außerdem:

1 Shaker (alternativ ein großes Wasserglas)

Eiswürfel

eine Sektschale, vorgekühlt

Zubereitung

1. Für den Schwarzwälder Limettensaft in einem hohen Gefäß Verjus, Vitamin C und Sauerampferblätter pürieren, durch ein feines Sieb streichen und kalt stellen. Am selben Tag verbrauchen.

2. Für den "Ampferdampfer" in einem Shaker oder in einem großen Wasserglas Holunderblütensirup und Schwarzwälder Limettensaft mit Eis kalt rühren. Mischung in eine vorgekühlte Sektschale geben und mit alkoholfreiem Sekt und etwas Mineralwasser aufgießen.

