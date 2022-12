Alblinsen mit Spätzle und Saitenwürstle

Linsen, Spätzle und Saitenwürstle - genau das richtige Essen für den beginnenden Herbst. Und natürlich eines der Leib- und Magengerichte von Simon Tress.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: Kcal: 940; KJ: 3950; E: 46 g; F: 40 g; KH: 99 g Koch/Köchin: Simon Tress

Für die Linsen:

40 g Butter

40 g Mehl

1 Zwiebel, mittelgroß, fein gewürfelt

1 Liter Wasser

0,5 Möhre, fein gewürfelt

400 g Alblinsen

½ Knoblauchzehe, fein gehackt

1 Msp Wacholderbeeren, gemahlen

1 Lorbeerblatt

1 TL Tomatenmark

5 EL Balsamicoessig

Für die Spätzle:

250 g Mehl

4 Eier (Größe M)

Salz

Pfeffer

4 Paar Saitenwürste (vom Metzger des Vertrauens)

6 EL Butter

5 EL Semmelbrösel

1. Für die Linsen die Butter in einem Topf erhitzen. Zwiebeln zugeben und goldbraun andünsten.

2. Das Mehl zugeben und alles gut verrühren bis das Mehl leicht bräunt.

3. Mit dem Wasser nach und nach ablöschen, die Karotten und die Linsen zugeben und alles zusammen ca. 25 Minuten langsam köcheln lassen.

4. Knoblauch, die Wacholderbeeren, Lorbeerblatt, das Tomatenmark und den Balsamicoessig hinzugeben.

5. Zum Schluss mit Salz und Pfeffer würzen.

6. Für die Spätzle das Mehl in eine Schüssel geben und die Eier nach und nach langsam zugeben, den Teig so lange schlagen bis er Blasen schlägt und eine glatte Masse entsteht. Zum Schluss etwas Salz hinzugeben.

7. Einen Topf mit ausreichend Wasser und etwas Salz zum Kochen bringen. Den Teig auf ein Holzbrett flach aufstreichen und mit einer Flachen Palette den Teig in dünne Streifen ins Wasser streichen. Das Brett mit dem Teig ab und an ins Wasser geben, damit der Teig leichter vom Brett ab geht. Die Spätzle kurz sieden lassen, bis sie an der Oberfläche sind, evtl. nochmal kurz unterdrücken und dann in eine vorbereitete Schüssel mit kaltem Wasser geben.

8. Im noch heißen Spätzlewasser die Würstchen erwärmen.

9. Für die Schmelze 5 EL Butter schmelzen lassen. Semmelbrösel zufügen und gut verrühren. Zum Ende noch etwas Salz hinzugeben.

10. Spätzle mit übriger Butter und 1 EL Wasser erhitzen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Spätzle in eine Schüssel geben und die Schmelze darüber geben.

Tipp: Alblinsen mit Spätzle kann man auch sehr gut mit einem gerauchten und gebraten Schweinebauch servieren. Einfach den gerauchten Bauch in die gewünschten Scheiben schneiden und in einer Pfanne mit etwas Öl ausbraten.

