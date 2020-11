Susanne Schelle wurde vor 37 Jahren im falschen Körper und mit dem falschen Glauben geboren -| jedenfalls um Pfarrer zu werden. Mit 18 wechselte sie zum evangelischen Glauben, studierte Theologie und trat mit 30 Jahren ihre erste Pfarrerstelle an. Erst kürzlich entschied sie sich Samuel zu nennen und ihren Pfarrberuf in Überlingen am Bodensee als Mann auszuüben. mehr...