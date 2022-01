Weniger Zucker essen - so geht es!

Zucker ist ungesund, aber warum essen wir dann noch immer so viel davon? Wir haben Tipps, wie Sie den Zuckerkonsum verringern können.

Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt höchstens 25 Gramm Zucker am Tag, wir Deutschen nehmen aber fast die vierfache Menge täglich zu uns. Unsere Vorliebe für Zucker ist angeboren, aber die Jäger und Sammlerinnen haben ihren Zucker vor allem aus Früchten bezogen. Damals lag der Zuckeranteil in der Nahrung bei zwei Prozent, heute sind es bis zu 20 Prozent.

Zu viel Zucker macht krank

Dummerweise macht zu viel Zucker nachgewiesenermaßen krank. Diabetes-Typ-2, Fettleber, Adipositas, Herz- und Kreislauferkrankungen – alle durch zu viel Zucker begünstigt. Und selbst unser Hirn leidet: Die Wahrscheinlichkeit, eine Demenz zu bekommen, ist für einen Diabetiker doppelt so hoch wie für einen Nicht-Diabetiker.

Sind Honig, Ahornsirup und co besser als Zucker?

Auch die Alternativen sind nicht wirklich besser als Zucker. Ob brauner Zucker, ob Honig, Ahornsirup oder Agavendicksaft – sie alle liefern sehr viel Energie. Die gesunden Inhaltsstoffe, die gerade dem Honig nachgesagt werden, sind in so geringer Dosis enthalten, dass wir viel zu viel davon essen müssten.

Was ist mit Fruktose?

Fruktose ist ein Einfachzucker und gelangt deshalb noch schneller ins Blut als der Zweifachzucker Saccharose, der vom Körper erst in Fruktose und Glukose aufgespaltet werden muss. Deshalb lässt Fruktose den Blutzuckerspiegel auch noch schneller in die Höhe schnellen.

Das gilt nicht für die Fruktose im Obst – denn hier nehmen Sie ja mit dem Zucker auch Ballaststoffe auf, die wiederum dafür sorgen, dass der Blutzuckerspiegel nicht so schnell steigt.

Wie viel Zucker brauchen wir denn?

Unser Körper und unser Gehirn brauchen Energie. Aber brauchen wir dafür tatsächlich Zucker - ertragen Sie die ehrliche Antwort? Die lautet Nein! Unser Körper kann aus anderen Lebensmitteln, zum Beispiel Nudeln, Getreide, Kartoffeln, Glukose herstellen.

Wir müssen also keinen Zucker zusätzlich essen. Es gilt tatsächlich: Je weniger Zucker wir zu uns nehmen desto besser.

Tipps zur Zucker-Reduzierung

Nein Ja Fruchtjoghurt Naturjoghurt mit frischen Früchten Trinkkakao Milch mit Kakaopulver Fertigmüsli Getreideflocken mit frischen Früchten Marmelade Marmelade mit AgarAgar Smoothie Obst Gekaufte Kuchen Selbstgebackene Kuchen

Naturbelassen süßen

Wer ein Leben lang mit Zucker gebacken hat, wird sich vielleicht ein bisschen schwer tun mit der Vorstellung, Kuchen ohne Zucker zu backen und stattdessen Bananen oder Datteln zum Süßen zu verwenden.

Aber probieren Sie es doch einfach mal aus - wir haben zwei leckere Back-Rezepte für SIe, wie es mit wenig Zucker bestens schmeckt:

Süßes lieber direkt nach dem Essen

Ein Tipp zum Schluss: Wenn Sie etwas Süßes essen wollen, dann lieber direkt nach dem Essen als zwischen den Mahlzeit. In Verbindung mit Ballaststoffen, Fett und Eiweiß schnellt der Blutzuckerspiegel nicht so sehr in die Höhe. Aber auch hier gilt: in Maßen genießen!

Expertin: Melanie Ebert, Fachzentrum Ernährung Rheinland-Pfalz